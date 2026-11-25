Las innovaciones tecnológicas no solo traen mejoras y nuevas funciones para hacernos la vida un poco más fácil. El mal uso de estas, también trae consigo nuevas formas de estafa. A continuación te contamos cómo afecta la mala aplicación de estas tecnologías en cualquier aspecto cotidiano, y cómo algunos usuarios la utilizan para lucrarse.

Así se lucran los estafadores en sectores cotidianos

Una de las herramientas más potentes con las que contamos a día de hoy es la inteligencia artificial generativa. Muy útil a la hora de generar y corregir textos, traducir a otro idioma, resolver dudas o editar imágenes. Algo positivo, ya que está al alcance de cualquier usuario, pero también tiene su lado negativo cuando esta es usada para otras actividades poco lícitas.

Inteligencia artificial | Freepik

La llegada de esta tecnología ha transformado la forma en que interactuamos con ella en nuestro día a día, incluyendo sectores como el bancario, el comercio minorista y las aseguradoras, donde la presencia de estafas documentales era común. Para lo que hasta ahora eran necesarios conocimientos técnicos y emplear tiempo, para alterar documentos dificultando su identificación mediante métodos de verificación tradicionales.

Con la llegada de la inteligencia artificial generativa, estos documentos se consiguen en cuestión de segundos, siendo esta una herramienta eficaz para respaldar operaciones financieras fraudulentas, tal y como revelan los datos del estudio realizado por Finovox.

Un estudio que revela que esta tecnología ya supone el 20% de los fraudes detectados, o lo que se traduce en 1,2 millones de euros en pérdidas. En la mayoría de los casos, estos consisten en la alteración de imágenes reales, en las cuales se usa la inteligencia artificial para añadir daños inexistentes. De la misma forma, se falsean facturas incluyendo información financiera para el lucro personal.

Un problema que va en aumento, puesto que estas cada vez cuentan con un mayor realismo, y donde cada vez es más difícil no solo detectar que el documento es falso, sino hacer lo propio con las alteraciones sutiles que resultan casi imposibles de percibir a simple vista. Momento en el cual los sistemas usados hasta ahora son insuficientes.

Es por ello que, a raíz de estas prácticas, se hace necesario acudir a la ayuda profesional, como las herramientas que nos propone Finevox, la cual cuenta con tecnología que emplea 40 modelos de detección y la cual es capaz de identificar documentos modificados con inteligencia artificial, ya sean imágenes o archivos PDF.

El uso de estas tecnologías de reconocimiento, cada vez más habituales, han sido capaces de identificar este tipo de fraude. Llegando a ahorrar a sus clientes una cifra superior a los 100 millones de euros en potenciales pérdidas.