Freewrite lanza una nueva máquina de escribir sin distracciones

El término máquina de escribir seguramente os suene a muchos a algo del pasado, de otros siglos. Pero siempre hay fabricantes que revisan estos conceptos para hacerlos más atractivos y modernizándolos. Es algo que ha caracterizado a Freewrite en los últimos años, fabricando unas máquinas de escribir que buscan sobre todo que seamos capaces de escribir sin distracciones. Estas son el gran mal al que tenemos que resistir los que pasamos muchas horas escribiendo hoy en día, y con estos dispositivos es más sencillo. Ahora han lanzado un nuevo modelo que nos recuerda y mucho a las Alphasmart que se hicieron tan populares en Estados Unidos en el cambio de siglo.

Así es la nueva Freewrite Alpha

Es algo que los que llevamos siguiendo años a esta marca habíamos pedido con insistencia, un dispositivo similar a esas Alphasmart que funcionaban con pilas. Estas tenían como principal cometido ofrecer la capacidad de escribir sin distracciones, y eso es precisamente lo que nos ofrece este nuevo modelo de Freewrite. Para ello contamos con un teclado completo QWERTY, dentro de una robusta carcasa de plástico de color blanco con toques de gris. El teclado es gris, con teclas de acción de color azul claro. Pero lo más importante es lo que tenemos en la parte superior, su pequeña pantalla.

Esta es LCD, y como las antiguas máquinas de escribir electrónicas, va mostrando lo que estamos escribiendo, las últimas líneas. Por supuesto con las teclas de navegación, los cursores, podemos movernos por todo el texto para realizar correcciones, pero es una pantalla bastante básica. De hecho, ya no se usar la tinta electrónica de los otros modelos de la marca. Algo que no nos gusta es que esta pantalla no es retroiluminada, por lo que olvídate de utilizarla en entornos oscuros, más tratándose de una pantalla LCD, que según el ángulo de visión puede verse realmente mal. Esta puede mostrar hasta 6 líneas de texto de fuentes de 15 puntos.

Es un dispositivo que por tanto nos permite escribir sin distracciones, ya que no hay forma de recibir notificaciones o navegar con él. Eso sí, a diferencia de las antiguas máquinas de escribir electrónicas, aquí en lugar de imprimir, todo se guarda en la nube. Para ello cuenta con conectividad inalámbrica, que manda nuestros textos a la nube para que estén disponibles desde cualquier lugar. Cuenta con unas pequeñas patas que permiten usar el teclado con cierta inclinación sobre una mesa. Integra herramientas que cuentan las palabras, tiempo de lectura o un temporizador.

Se carga mediante un conector USB tipo C, y con una carga completa es capaz de permanecer encendido hasta 100 horas, por lo que tenemos autonomía para muchos días de escritura. Eso sí, aunque está concebido para llevarlo cómodamente de un lado a otro, tiene un peso de casi 1 kilo, de 850 gramos, mientras que sus dimensiones son de 215x320x18mm, siendo extremadamente delgado. Su memoria interna puede almacenar hasta 1 millón de páginas escritas, una barbaridad. Un dispositivo perfecto para los que siempre quisimos tener una Alphasmart, aunque mucho más caro. Porque incluso de promoción en Indiegogo, su precio parte de los 297 euros. A pesar de todo mucho más barato que sus compañeros de gama en Freewrite, que especialmente en España, pueden costar hasta tres veces más.

