DISFRUTA DE GOOGLE TV EN CUALQUIER TELEVISOR
El Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) llega a Europa
Así es el Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen), un reproductor multimedia con Google TV para convertir cualquier televisor en una Smart TV.
Xiaomi es uno de los grandes actores a la hora de comprar un reproductor multimedia o un Android TV Box con Android TV o Google TV con el que vitaminar tu televisor. Y ahora acaban de anunciar un nuevo modelo perfecto para llevar donde quieras.
De esta manera, el Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen), un dispositivo compacto que permite acceder al ecosistema Google TV en cuestión de segundos y sin necesidad de cambiar de televisor.
Para ello, apuesta por un formato stick muy reconocible y que te permitirá conectar este Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) a tu Smart TV por el puerto HDMI y disfrutar de todo tipo de contenidos, además de las bondades de Google TV.
Ficha técnica del Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen)
Su mecanismo no tiene mayor misterio, ya que basta con conectar el dispositivo al puerto HDMI del televisor, enchufarlo a la corriente y vincularlo a la red WiFi para empezar a disfrutar de plataformas de streaming, apps y contenido personalizado.
Respecto a la potencia, el Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) es un 38% frente al Mi TV Stick previo. Para ello, monta un procesador de cuatro núcleos Cortex-A55 acompañado de una GPU Mali-G31 MP2. Además, con 1 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento para ofrecer un rendimiento decente.
Pasando al apartado técnico, el Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) ofrece compatibilidad con resolución Full HD hasta 1080p a 60 imágenes por segundo, más que suficiente para la mayoría de televisores del mercado. Aunque si tienes un modelo QHD, deberías apostar por el Xiaomi TV Stick 4K para ver contenidos en este formato.
Eso sí, pese a ofrecer resolución Full HD, el Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) incluye soporte para HDR10+. ¿No te parece suficiente? A esto se suma la compatibilidad con Dolby Audio y DTS:X.
Como te hemos dicho, Google TV es el encargado de dar vida a este reproductor, por lo que vas a poder disfrutar de las mejores plataformas de contenidos bajo demanda, todo tipo de apps y juegos.
Aunque la mejor baza del sistema operativo de Google es, sin duda, Google Cast. Hablamos de una función que permite enviar la pantalla de tu teléfono al televisor, lo que es realmente cómodo en muchas situaciones.
El Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) también integra Google Assistant, por lo que podrás controlar el televisor mediante comandos de voz. Basta con pulsar el botón correspondiente en el mando para pedir que reproduzca una serie concreta, abra una app o incluso muestre información en pantalla. A
Con WiFi de doble banda compatible con redes de 2,4 GHz y 5 GHz, además de Bluetooth 5.0, este reproductor cuenta con un puerto USB, que es el de carga, aunque con un adaptador podrás conectar un USB de memoria y ampliar su capacidad.
Disponibilidady precio
El Xiaomi TV Stick HD (2nd Gen) acaba de aparecer en la web de Xiaomi Global, confirmando un lanzamiento inminente en Europa. De momento no sabemos el precio, por lo que habrá que estar atento a novedades por parte de la firma.
