Xiaomi lanza un original lápiz inteligente que traduce textos al instante

Los traductores electrónicos nos han acompañado desde hace ya muchas décadas, siendo elementos muy útiles para diferentes situaciones donde no era sencillo acceder a Internet, hablamos de los años 90, donde muchas pequeñas agendas ya podían hacer traducciones. Pero desde hace años también existen unos pseudo lápices que nos permiten hacer muchas más cosas y con una precisión mucho mayor. Un buen ejemplo es el nuevo lápiz que ha lanzado Xiaomi en China, y que hace muchas cosas, salvo precisamente escribir.

Mijia Dictionary Pen C1, un escáner y traductor en uno

Este dispositivo, como otros que hemos visto antes, tiene aspecto de lápiz, pero es mucho más ancho, y no tiene una punta con la que escribir. En su lugar, en la parte más puntiaguda tiene una pequeña cámara que es capaz de capturar el texto sobre el que estamos pasando. Una vez que ha grabado ese texto, puede traducirlo gracias a la tecnología OCR, que usamos desde los años 90 con escáneres de todo tipo para convertir el texto de una imagen en caracteres editables.

Mijia Dictionary Pen C1 | Xiaomi

El lápiz cuenta con una pantalla integrada de 6,02 pulgadas, que nos permite ver en tiempo real el texto que se ha ido extrayendo del papel. Ya que lo que tenemos que ir haciendo es ir deslizando por las distintas líneas del texto el lápiz, para que se vaya almacenando el texto que después se va a traducir o editar. Esta pantalla es totalmente a color, y cuenta con una capa táctil, para poder manipularla cómodamente con las manos. El lector tarda apenas 0,3 segundos en reconocer cada palabra. Funciona no solo como traductor, sino también como diccionario, ya que podremos seleccionar una palabra cualquiera de un texto y ver su significado en la pantalla de este lápiz.

Con él podemos digitalizar cantidades ingentes de texto, porque tiene un almacenamiento interno muy elevado, de 32 GB, donde no va a faltar espacio para los escaneos más amplios y diversos. La conectividad Wifi permite compartir rápidamente todos los contenidos en otros dispositivos y enviarlos o compartirlos donde sea necesario. La batería recargable con la que cuenta nos puede proporcionar más de tres meses de autonomía con una sola carga completa, por lo que nos podemos olvidar de recargar por bastante tiempo.

Por tanto, se trata de un dispositivo con doble propósito, que no solo puede traducir textos que pasemos por su lector, sino que además puede aclararnos el significado de diferentes palabras que no tengamos en el radar, o que no nos quede claro qué significan exactamente. Un dispositivo que se ha puesto a la venta en China, dentro de la plataforma Youpin de los asiáticos, que como sabéis promueve campañas de financiación por parte de los consumidores. El precio con el que se ha puesto a la venta este dispositivo en Youpin ha sido de unos 46 euros al cambio, lo que sin duda es un precio bastante asequible para lo que nos ofrece. Un buen dispositivo para complementar tanto a estudiantes como a profesionales que trabajan a diario con multitud de texto.