Dale una segunda vida a tu viejo iPad con estos nuevos usos

A medida que van lanzando nuevas versiones de los dispositivos, sus predecesores se van quedando obsoletos. Muchos de ellos incluso. No podrán actualizarse, para recibir las novedades. Este no es motivo suficiente para dejar de usarlo, este es el caso de los viejos iPad, a los cuales podemos darles una segunda, a continuación, te contamos algunos usos que puedes darle para sacarles el máximo partido.

Una nueva vida para tu iPad

Si has sustituido tu viejo iPad, por uno nuevo, aún puedes seguir haciendo uso de este. Aunque no reciba el nuevo sistema, podemos seguir usándolo de forma segura, ya que durante un tiempo seguiremos recibiendo actualizaciones de seguridad. Una de las primeras cosas que se nos ocurren cuando dejamos de usarlo, es monetizarlo. Venderlo puede ayudar a sufragar parte de la compra de uno nuevo. Si prefieres no hacerlo y tampoco quieres dejarlo abandonado en un cajón, estos son algunos usos que puedes darle.

Los próximos iPad llegarán en marzo de 2024 con interesantes novedades | /Unplash

Las tabletas inteligentes a pleno rendimiento son unos dispositivos de lo más versátiles y nos ofrecen una amplia variedad de servicios. A medida que pasa el tiempo, se va reduciendo su rendimiento, sobre todo para ejecutar aquellas funciones y aplicaciones más exigentes, pero podemos seguir llevando a cabo otras que no requieren de tantos recursos como es la lectura. En el caso de los iPad de Apple, las características de su pantalla lo convierten en un excelente lector. Tan solo tenemos que instalar una app compatible con nuestro sistema si la app de libros de Apple o la de Kindle deja de funcionar. También podemos optar por un lector de archivos PDF.

Otro de los usos más comunes que solemos darles a los dispositivos con pantalla que van quedando desfasados es la de marco de fotos. A través de aplicaciones de terceros o bien creando presentaciones animadas, podemos hacer un carrusel de imágenes y videos que se sucedan, con rememorar todos los recuerdos de todos esos momentos. Además, podemos incluir música en estos para amenizar la reproducción.

Algo que se está poniendo muy de moda es usar una pantalla de apoyo a la principal cuando trabajamos con el ordenador. Esto hace que aumentemos la superficie de pantalla y nos hace aún más productivos. Esto es algo que también podemos hacer con la ayuda de un viejo iPad. Algo que podemos hacer usando la función de Apple Sidecar, la cual sincroniza ambos dispositivos. Pero esta no es compatible con todos los iPad. Si no es compatible, tenemos la opción de hacerlo de forma física con la ayuda de un adaptador USB Luna Display de Astropad, con el que podrás usarlo con cualquier ordenador independientemente del sistema, ya sea Windows o MacOS.

Como sucede con otros dispositivos, también podemos usar nuestra vieja tableta, para controlar nuestro hogar digital e incluso usarlo como panel de control de seguridad. Desde la pantalla del iPad, podremos controlar los electrodomésticos inteligentes, así como acceder a las cámaras de seguridad de nuestro hogar. Lo que nos facilita el control de lo que sucede a nuestro alrededor y todo sin movernos del sofá.