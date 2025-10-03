Ya puedes comprar el patinete Xiaomi Electric Scooter 5 Plus en España

Xiaomi es uno de los principales fabricantes de patinetes del mercado, y acaba de estrenar en nuestro país su último modelo de gama media. Este llega con unas especificaciones muy interesantes, y que nos van a permitir disfrutar de trayectos cómodos y eficientes en nuestros desplazamientos por la ciudad. Por supuesto, estamos ante un Scooter que cuenta con todas las homologaciones necesarias para poder circular por nuestras calles con todas las garantías.

Precio y disponibilidad

El nuevo Xiaomi Electric Scooter 5 Plus se ha puesto a la venta en España por 549,99 euros, en un único color negro. Tiene una rebaja promocional de 50 euros, ya que habitualmente su precio es de 599,99 euros.

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus | Xiaomi

Ficha técnica del Xiaomi Electric Scooter 5 Plus

Uno de los aspectos más importantes de este patinete es el tamaño de sus neumáticos, que le confiere una mayor estabilidad. De hecho, sus neumáticos son de 12 pulgadas, por encima de las habituales ruedas de 10 pulgadas que suelen llevar el grueso de estos patinetes, nos brinda un plus de suavidad, incluso si el asfalto no es el mejor, y en los caminos de gravilla también se porta muy bien.

Cuenta con amortiguadores delanteros, en una doble horquilla frontal, con un recorrido de 30 mm, que permite eludir las vibraciones y vaivenes de las carreteras más irregulares y con baches. La autonomía de este patinete es bastante amplia, ofreciendo hasta 60 km con una sola carga completa. Una batería que cuenta con todos los sistemas de protección que nos podamos imaginar, como Protección contra sobrecarga, Protección contra sobredescarga, Protección contra sobretensión, Protección contra sobrecalentamiento, Protección contra cortocircuitos y Protección contra sobrecorriente.

El motor de este patinete tiene una potencia de 900 W, y ha sido diseñado para poder subir pendientes pronunciadas con el mínimo esfuerzo. Puede alcanzar fácilmente la velocidad máxima legal, que es de 25 km/h, y superar pendientes de hasta el 20%, lo que es mucho desde luego. Los tres modos de conducción se adaptan a nuestras necesidades en todo momento. El modo peatón a una velocidad de 6 km/h, así como el modo estándar a 15 km/h y el modo deportivo a 25 km/h.

Tiene un bastidor de acero al carbono de alta resistencia, que no solo confiere estabilidad al conjunto, sino que hace especialmente resistente a este patinete ante cualquier impacto o imprevisto. Cuenta con una plataforma más grande, que nos permite ir más cómodos y con los pies más relajados. Además, el manillar es más alto, para que más personas puedan ir cómodas y tener un mayor control de la conducción.

El sistema TCS evita derrapes inesperados y en condiciones de humedad en la carretera, evita que nos deslicemos, gracias al gran trabajo de los algoritmos. Es un patinete resistente al agua con certificación IPX5, e IPX6 en lo que a la resistencia de la batería se refiere. Llega con luces inteligentes, estas se encienden solas cuando las condiciones lumínicas del entorno así lo requiere. La luz trasera también es inteligente y al frenar se ilumina de manera que es fácilmente detectable por otros vehículos y peatones.

El sistema de doble freno con E-ABS nos ofrece una frenada eficiente, equilibrada y segura. Un patinete que se puede conectar a nuestro smartphone para consultar el kilometraje restante, el nivel de batería actual, la conducción asistida, la luz delantera automática, el motor bloqueado, el mantenimiento de presión de las ruedas, activa la búsqueda del patinete mediante Bluetooth y también el registro de trayectos.