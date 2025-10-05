Con estas impresoras portátiles Bluetooth puedes imprimir con un plus de calidad

La calidad de las cámaras digitales de nuestros móviles es cada vez mejor y es por ello que poco a poco han ido sustituyendo a las cámaras tanto digitales como analógicas. Todos nuestras fotos y recuerdos son ahora ceros y guardados en nuestros teléfonos, en la nube o en discos duros. Aunque aún hay muchos usuarios que prefieren tener esos recuerdos guardados en álbumes, que poder ojear cada cierto tiempo. Si quieres imprimir tus propias fotos con una calidadexcelente, puedes optar por una de estas impresoras.

Impresoras fotográficas portátiles

La mayoría de las impresoras portátiles de pequeño formato, para imprimir las fotos, imprimen por sublimación. Lo que significa que la imagen se rebela por la acción del calor sobre el papel fotográfico. Como resultado obtenemos imagen con gran detalle y colores vibrantes, aunque con el paso del tiempo, estas se suelen deteriorar más rápido, perdiendo luminosidad y con un efecto de desvanecimiento. Algo muy habitual también en la fotografía con papel de autorrevelación. En la impresión tradicional esto no sucede, el uso de la tinta mejora la durabilidad de la imagen y la calidad de la misma.

Esto es lo que tienen en común estas impresoras, se tratan de impresoras de sublimación de tinta, un proceso que implica la aplicación del calor para fijar la tinta al papel fotográfico. Cada color se imprime por separado, como en la impresión tradicional, con la que se consigue una mayor nitidez con bordes más definidos y definición en los colores. Una técnica de impresión innovadora que mejora la calidad de las fotografías impresas a nivel doméstico.

Liene Amber M100 | Liene

Por un lado, la Liene Amber M100 es compatible con PC, Android y iPhone, se trata de una impresora doméstica, que imprime copias en el formato clásico de 10x15 cm. A través de su aplicación podemos enviar las imágenes, las cuales se imprimen en papel fotográfico, cuenta con 3 cartuchos de color. Incluye tres cartuchos y 100 hojas de papel con acabado brillante.

Canon SELPHY QX20 | Canon

También cabe destacar Canon SELPHY QX20, una impresora fácil de llevar y transportar que cuenta con dos tamaños de impresión, uno de ellos cuadrado. Está disponible en varios colores y cuenta con conectividad Wifi y es compatible con cualquier dispositivo. Imprime en tres colores amarillo, cian y magenta, proporcionado hasta 256 tonos con una profundidad de color de 24 bit. Cuenta además con película protectora del color, al mismo tiempo que nos ofrece colores brillantes y vivos que perduran en el tiempo. Cuenta con baterías internas con cable de carga tipo USB-C.

Además de imprimir nuestras fotos en el formato original, también ofrece la opción de explorar nuestra creatividad añadiendo bordes, texto, filtros y sellos, con los que darles un toque personal a nuestras fotos. El papel que incluye es además adhesivo, por lo que podremos colocar nuestras fotos fácilmente sobre cualquier superficie.