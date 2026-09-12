Smart TV táctiles con batería recargable para llevarte a cualquier lugar

La forma en la que consumimos contenido audiovisual ha cambiado, ya no es necesario estar cerca de un enchufe para hacerlo. Gracias a los dispositivos de gran formato con batería. Estos son la combinación de una pantalla táctil y un soporte con rueda.

TV con formato tableta y batería recargable

Ya sean en casa o en la oficina, ya no es necesario usar un televisor y una peana para estar conectados a la red eléctrica. Estos son fácilmente sustituibles por una tableta inteligente de gran formato. No son muchos los fabricantes que nos ofrecen este tipo de producto, y entre los que destacan estos dos modelos, los cuales se han ganado la popularidad entre los usuarios.

LG StanbyME | LG

Por un lado encontramos el LG StanbyME, la cual destaca por una estética minimalista y la movilidad absoluta. Cuenta con una pantalla táctil articulada de 27 pulgadas, la cual podemos ajustar la altura, la posición con giros de hasta 180 grados y la inclinación. Gracias a su peana con ruedas podemos transportarlo a cualquier lugar incluso a lugares donde no tenemos acceso a ningún enchufe, esto es gracias a su batería, la cual nos proporciona autonomía suficiente para ver videos o trabajar.

Además pueden ser complementos perfectos para duplicar la pantalla del ordenador o nuestro teléfono de forma inalámbrica. En lo que respecta al sonido, podemos usarla en cual entorno ya que cuenta con sonido adaptativo que regula el sonido en función del contenido.

Thomson Go Plus Pro UHD | Thomson

Por otro lado, contamos con la Thomson Go Plus Pro UHD, un dispositivo que destaca por su potencia sonora y gran resolución. Diseñada para un público que busca la máxima calidad en gran formato, y un ecosistema con aplicaciones nativas e independientes.

Su pantalla de 27 pulgadas cuenta con resolución 4K Ultra HD, la cual nos ofrece imágenes detalladas y textos nítidos. En su peana encontramos una batería de alto rendimiento que proporciona hasta cuatro horas ininterrumpidas de contenido, sin necesidad de cargas ni cables. Una tableta que cuenta con sistema Android, lo que nos permite instalar cualquier aplicación compatible, incluso las plataformas de streaming. Cuenta con un sistema de sonido envolvente de 42 vatios de potencia y un subwoofer instalado en su base.

Cabe destacar la gran versatilidad de estos equipos la cual la encontramos en la posibilidad de convertir cualquier lugar en una zona de entretenimiento o productividad. De manera que nos ahorramos la inversión en distintas pantallas como monitores o televisores en distintas habitaciones, gracias a dispositivos como estos podemos trasladar el panel a cualquier lugar pasando de ser una pantalla auxiliar, una pizarra interactiva, un televisor o una pantalla donde jugar o seguir nuestra rutina de entrenamiento.

Unos dispositivos que se adaptan a nuestra vida diaria, no solo en el uso doméstico, también en el profesional, ya sea movernos por la casa siguiendo una receta de cocina, adaptándose a los espacios de descanso o fomentando la creatividad en la oficina como pizarra interactiva o optimizando su uso en presentaciones. Ya sea mostrando o editando documentos directamente, llevándolo de un lado a otro sin tener que recurrir a estructuras fijas.