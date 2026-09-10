Archivos compartidos en tu Kindle Scribe Colorsoft, ¿cómo gestionarlos?

La reciente llegada del kindle Scribe colorsoft ha revolucionado la forma que usamos los dispositivos de tinta electrónica. Convirtiendo a este en una herramienta de productividad integral, con la integración de herramientas avanzadas de inteligencia artificial, la conectividad con la nube y la posibilidad de almacenar, editar y compartir los archivos de trabajo.

Acceso centralizado y sincronización en la nube

Los cambios implementados en el sistema de este dispositivo, nos proporciona un modo más directo de acceso a los archivos. Despidiéndonos de los envíos a través de correo electrónico o la conexión de los dispositivos a través de cable. Gracias a la integración nativa y bidireccional con servicios como Google Drive y Microsoft OneDrive.

Gestionando archivos compartidos con Google Drive | TecnoXplora

Tras iniciar sesión en las plataformas, solo tenemos que asignar una carpeta específica para la sincronización. De forma que, cualquier archivo o PDF que guardemos en dicha carpeta aparecerá de forma automática en nuestro kindles listo para ser revisado.

Una vez hemos activado en la configuración las opciones que nos permiten el acceso y la edición de los archivos. Para ello desde la configuración pulsa en conexiones selecciona la cuenta y activa la opción de añadir a la biblioteca y al espacio de trabajo.

De manera que podremos acceder a nuestra nube a través del icono que aparece en la parte superior de la pantalla, junto a la barra de búsqueda.

junto a la barra de búsqueda. Al pulsar accedemos a todas las carpeta y archivos contenidos, debemos recordar que los documentos cien por cien compatibles son los archivos en formato PDF o DOCX.

debemos recordar que los documentos cien por cien compatibles son los archivos en Junto a los archivos compatibles, aparece “ importar ”. Podemos abrirlo directamente, pero solo en modo de vista previa.

”. Podemos abrirlo directamente, pero solo en modo de vista previa. Pulsando sobre este el documento se guarda en nuestro espacio de trabajo, desde donde podemos abrirlo para consultarlo o editarlo según nuestras necesidades.

Los cambios no se actualizan de forma automática, pero podemos compartir con nuestra nube una copia del archivo, la cual se guardará en una carpeta que se crea automáticamente en “mi unidad” con el nombre “kindle scribe” donde veremos reflejados los cambios realizados en el archivo original.

Aunque solo se guardan los cambios de texto, subrayados y resaltados, no aparecen las anotaciones a mano.

A la hora de gestionar los archivos es importante tener en cuenta el espacio de almacenamiento interno de nuestro kindel. Para evitar saturar, podemos sincronizar únicamente la carpeta indexada con los archivos. De manera que una vez terminamos de trabajar con los archivos, podremos eliminar todos los archivos de forma local permaneciendo en la nube.

a la hora de mantener activar las conexiones wifi, debemos tener en cuenta que esto consume batería aunque es indispensable mantenerla activa para asegurarnos de que los cambios y anotaciones se suban automáticamente a la carpeta compartida.