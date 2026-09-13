Para qué sirve el Smart Dial de los auriculares CMF Clip Pro

En el mercado encontramos infinidad de auriculares inalámbricos, circumaurales (over-ear), supraurales (on-ear) e intraurales (in-ear). Con diferentes configuraciones y funcionalidades. Si por algo destacan los auriculares de CMF es por su cuidado diseño, elegancia y funcionalidad. Cabe mencionar también las novedades tecnológicas que nos ofrecen como su control de sonido inteligente. A continuación te contamos en qué consiste.

Controla los auriculares con la ayuda del estuche

Desde que se popularizaron los estuches de carga, para este tipo de dispositivos, estos han ido evolucionando, los tenemos con pantalla desde la cual podemos controlar aspectos importantes como el estado de la carga o la ecualización. Pero donde realmente CMF ha dado un salto cualitativo es con la introducción de su botón giratorio inteligente personalizable. El cual es el único fabricante que ha introducido esta novedad.

CMF Buds Neo | CMF

Esto marca un antes y un después, redefiniendo la interacción con el audio portátil. Lo que realmente hace novedoso a este sistema no es la interacción física, táctil y precisa de los equipos clásicos de alta fidelidad. Lo que nos devuelven es el control físico a través de su dial giratorio integrado en el estuche de carga. Esto sustituye a los imprecisos toques en los auriculares o tener que hacer uso del móvil.

Fácil e intuitivo de usar, solo tenemos girar el botón para ajustar de forma precisa el volumen o cambiar de canción en las listas de reproducción. Pulsando el botón lo convertimos en el centro de control táctico. Con este simple gesto podemos elegir el modo de cancelación de ruido, activar el modo de baja latencia, silenciar el micrófono e incluso invocar al asistente de voz.

Un cambio que no es solo estético, sino que se convierte en un verdadero aliado, dejando atrás el uso del móvil y evitando al mismo tiempo las pantallas. Con un acceso directo e inmediato reduciendo la fatiga visual y manteniendo el foco en lo que estamos haciendo.

El botón en el estuche, nos obliga al uso deliberado, ofreciéndonos una respuesta táctil clara, evitando así los problemas que nos encontramos con otros dispositivos. Son muchos los auriculares que cuentan con controles capacitivos lo que provoca a menudo toques accidentales, interrumpiendo el funcionamiento simplemente al ajustarlos.

Una de las funciones más interesantes que nos ofrece es la de silenciar el micrófono directamente desde el estuche. Muy útil sobre todo en el ámbito profesional, pudiendo desactivarlo de manera casi inmediata sin tener que navegar por los menús o desviar la vista de la pantalla en busca del ratón.

Además de por su diseño, es su software, el que lo convierte en algo único, con la aplicación Nothing X, tenemos la opción de personalizarlo para que se adapte a nuestras necesidades. Puesto que permite mapear y asignar las opciones de los giros y las pulsaciones.

Una funcionalidad con la que cuentan los CMF Clip Pro que una vez que la pruebas te parecerá que el resto parezca incompleto. Ofreciéndonos una experiencia de usuario mucho más personalizada, rica y sobre todo no otorga el control absoluto sobre los auriculares de forma remota.