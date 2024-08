El Spectrum está de vuelta: con su icónico teclado de goma, HDMI, y varios puertos USB

A muchos de los que ya peinamos canas nos recorre una mezcla de nostalgia y vértigo cuando vemos un ZX Spectrum. Uno de los primeros ordenadores personales que tuvimos en casa, y sin duda el primer gran acercamiento a lo que entendemos como consola de videojuegos. Aunque no era tal, la realidad es que la mayoría de nosotros la usábamos para jugar, aunque otros muchos también hicieron sus primeros pinitos programando en Basic. Ahora este mítico ordenador personal regresa de nuevo, en su enésima versión inteligente. Y lo hace con el aspecto del modelo original, con el mítico teclado de goma, y con un precio bastante razonable.

Un clásico Spectrum con toques de modernidad

En los últimos tiempos hemos conocido diferentes versiones del ZX Spectrum, como el Spectrum Plus de Next, que se puede describir como toda una obra de arte, porque no se limita a emular el ordenador original, sino que los juegos se ejecutan con un hardware basado en la arquitectura original, por lo que se trataba de un auténtico Spectrum con funciones inteligentes. Ahora lo que nos proponen desde Plaion es una versión del primer ZX Spectrum, aquel de las teclas de goma. Pero en este caso, estamos ante un dispositivo que emula el funcionamiento del ordenador original.

Eso es algo que se nota en su precio, cuesta un tercio del Next, y en las opciones adicionales que nos ofrece para jugar. Este nuevo modelo reproduce fielmente el aspecto de aquel primer modelo que sucedió a los Z80, Sin duda lo más llamativo es que cuenta con un teclado de goma completamente funcional. Este además nos ofrece una conexión HMDI para conectarlo a nuestros televisores y monitores más modernos. Y por si fuera poco, tiene varios conectores USB.

Esto es importante, porque el nuevo ZX Spectrum llega con 48 juegos preinstalados, entre los que se encuentran algunas de las mayores leyendas de la historia de este pequeño ordenador. Además, todos los juegos se han añadido con licencia oficial y optimizados para ser jugados con el teclado, como lo hacíamos en su momento. Aunque si tenemos a mano un mando clásico, aquellos Kempston Joystick, también podremos utilizarlos. Pero no acaba aquí el catálogo de juegos, ya que a través de esos puertos USB podremos añadir más juegos, así que la lista podrá ser casi infinita.

Este modelo emula juegos de 16k hasta 128k, por lo que el catálogo disponible incluye miles de juegos. Desde Plaion han añadido funciones que actualizan el concepto original del Spectrum. Ya que vamos a poder guardar hasta cuatro estados diferentes por cada juego, para retomarlo donde lo dejamos. E incluso podremos activar una función muy divertida, que rebobina el juego 40 segundos para pasarnos esas pantallas extremadamente difíciles sin tener que volver a comenzar. Y además cuenta con un modo para poder conectar este ordenador a un televisor tradicional, de tubo, y disfrutarlo tal y como lo hicimos en aquellos años 80.

Uno de los mejores aspectos de este nuevo ZX Spectrum es su precio, ya que se pondrá a la venta el próximo 22 de noviembre por solo 99,99 euros. Es verdad que emula, pero las sensaciones desde luego van a ser muy similares a las que vivimos en su día, con títulos tan míticos como Match Day II y muchos más.