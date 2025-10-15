Apple presenta el nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas con chip M5

Para completar el trío de lanzamientos que ha hecho hoy Apple en su gama de dispositivos portátiles, el MacBook de 14 pulgadas supone un enorme salto de potencia y capacidades de IA frente a sus predecesores. Un modelo que se había filtrado insistentemente y que precisamente los analistas habían vaticinado que se presentaría esta misma semana. Vamos a conocer todos los detalles de un portátil que sigue siendo el referente en el mercado de los ordenadores portátiles premium.

Ficha técnica del nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas

Como en los otros lanzamientos de hoy, el chip M5 es sin duda alguna la gran novedad que nos traen estos portátiles de Apple. Ya que este nuevo chip destaca sobre todo en el rendimiento del ordenador con las tareas de IA. Integra una GPU de nueva generación con un Acelerador Neural en cada núcleo, logrando una velocidad de IA hasta 3,5 veces superior a la del M4 y hasta 6 veces más rápida que el M1. Lo que acelera tareas como la transcripción, el storyboarding con herramientas de IA y la ejecución de modelos de lenguaje grandes (LLMs) en el dispositivo.

Nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas | Apple

Respecto del rendimiento, este M5 incluye una CPU de 10 núcleos que ofrece un rendimiento multihilo hasta un 20% más rápido que el M4. La GPU también es hasta 1,6 veces más rápida que la generación anterior para aplicaciones profesionales y juegos, además de acelerar la representación 3D hasta 6.8 veces más rápido que el M1. La memoria y almacenamiento son capaces de brindar a este chip capacidad para más de 150 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, algo esencial para trabajar con modelos de IA y escenas 3D.

Además, el rendimiento del SSD es hasta 2 veces más rápido que la generación anterior, con más espacio, ya que ahora hay una opción de almacenamiento que llega hasta los 4 TB. La batería también mejora con una duración de hasta 24 horas con una sola carga. Esto supone representa hasta 14 horas adicionales para usuarios que vienen de procesadores Intel y hasta cuatro horas más para los que vienen del chip M1. Ofrece carga rápida que puede recargar hasta el 50% en 30 minutos. Su autonomía ofrece hasta 24 horas de reproducción en streaming.

Su pantalla es la ya conocida Liquid Retina XDR de 14 pulgadas. Esta ofrece un brillo HDR máximo de 1600 nits y un brillo de 1000 nits para contenido SDR. Para el entorno profesional de color, llega con una opción de vidrio nanotexturizado. Esta tiene una resolución de 3.024×1.964 píxeles, así como tecnología ProMotion de hasta 120Hz y True Tone.

La conectividad nos brinda Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 tres puertos Thunderbolt 4 (USB-C), 1 x HDMI (2.1), 1 x ranura para tarjetas SDXC, 1 x toma para auriculares de 3.5 mm y 1 x Puerto MagSafe 3. Delante la cámara FaceTime ofrece resolución de 1080p. También presume de sistema de 6 altavoces de alta fidelidad, así como de teclado Magic Keyboard con Touch ID y Trackpad Force Touch. El precio con el que se pone a la venta en España, de momento a modo de reserva, es desde 1829 euros.