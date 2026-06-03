Xiaomi lanza una batería externa de alta capacidad por menos de 20€

Las baterías externas son sin duda alguna el mejor accesorio no solo para nuestro smartphone, sino para muchos dispositivos más. Y es que llevando una de estas con nosotros, la ansiedad por quedarnos tirados sin batería con el móvil desaparece por completo. Sobre todo en el caso de este modelo, que tiene una capacidad bastante generosa y que nos permitirá cargar el teléfono varias veces con una sola carga completa de esta batería.

Ficha técnica de la nueva Xiaomi 20000mAh 22.5W Power Bank de 2026

Efectivamente, se trata del modelo de 2026 de esta batería externa, que nos ofrecía ya el pasado año una gran capacidad de almacenamiento, perfecta para poder alimentar a varios dispositivos en el mismo día. Y lo hace con muchas de sus propiedades intactas. Es una batería que llega en dos colores, y que de momento se vende en China por 19 euros al cambio, lo que sin duda es un coste muy contenido para una batería que nos ofrece muchas funcionalidades.

Xiaomi 20000mAh 22.5W Power Bank de 2026 | Xiaomi

Cuenta con un diseño minimalista donde las curvas son protagonistas, con las esquinas redondeadas que evitan golpes innecesarios y permiten agarrarla de manera cómoda con las manos, la tenemos disponible tanto en color gris claro como en una tonalidad oscura. Además, su aspecto más reconocible es que cuenta con un cable USB tipo C integrado, que nos evita ir cargados siempre con uno, y por tanto esa frustración de darnos cuenta de que cuando más lo necesitamos, tenemos la batería, pero no el puente necesario para cargar nuestro móvil u otro dispositivo.

En cuanto a la potencia de carga, nos ofrece hasta 22,5 W en ambas direcciones, por lo que mientras se carga puede también proporcionar energía a los dispositivos con la misma potencia. Por poner un ejemplo que menciona la propia Xiaomi, podemos cargar el 25% de un Xiaomi 17 en tan solo 30 minutos, y en el caso de un iPhone 17 subirá al 46%.

Y lo más importante, hablamos de una batería de 20000 mAh, una capacidad que es básicamente el doble de la media habitual en este tipo de baterías. Además, tiene una potencia de 74 Wh, lo que le permitirá mantenerse en los límites legales para que podamos llevarla cómodamente en el avión.

La conectividad ofrece un puerto USB tipo C para cargar a otros dispositivos, así como uno tipo A, el más ancho, también para poder cargar otros dispositivos. También tenemos, obviamente, un puerto USB tipo C que sirve para recargar la batería, como vimos antes, con la misma potencia a la que podemos después cargar otros dispositivos. Esta batería puede cargar también otros dispositivos, como tabletas por ejemplo, en el caso del iPad Air puede cargar el 25% en 30 minutos, o en una Redmi Pad Pro al 24% en el mismo periodo de tiempo.