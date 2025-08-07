Xiaomi lanza una batería externa con MagSafe y carga rápida

El fabricante chino ha lanzado una nueva batería externa, uno de esos complementos y accesorios imprescindibles en nuestros hogares, y que nos permiten cargar cualquier dispositivo incluso si estamos lejos de casa. En este caso se trata de una batería que además es perfecta para los usuarios de Apple, ya que es compatible con el principal estándar de carga de la marca, como es MagSafe, aunque nos ofrece muchas más ventajas, y como siempre, un precio realmente ajustado.

Ficha técnica de la nueva Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh

Esta nueva batería llega con una característica que nos gusta mucho en cualquier batería de este tipo, y es un cable USB tipo C integrado. Esto quiere decir que no hace falta transportar de un lado a otro el cable, sino que este siempre se encuentra conectado a la batería, y, por tanto, siempre va con nosotros. Este conector cuenta con forma de L, perfecto para adaptarlo a espacios reducidos.

Xiaomi Magnetic Power Bank Stand 10000mAh | Xiaomi

Con él podemos cargar los dispositivos con una potencia máxima de 33 W, mientras que la batería puede cargarse con una potencia de 30 W, si utilizamos un cargador de 12 V/2,5 A. Otro de los puntos fuertes y que hacen de esta batería un dispositivo muy versátil, es su compatibilidad con el estándar MagSafe. Eso quiere decir que si colocamos la batería sobre la panza del iPhone, este comenzará a cargarse automáticamente mediante la carga magnética.

La batería indica el anillo desde el que se puede cargar el dispositivo mediante esta conectividad. Con esta batería tenemos la posibilidad de cargar hasta tres dispositivos de manera simultánea, algo que potencia su rendimiento, ya que muchas baterías no permiten conectar más de un dispositivo a la vez. La capacidad de esta batería es de 10000 mAh, algo que alcanza gracias a las dos baterías de 5000 mAh con las que cuenta.

Con ella podemos cargar al completo un iPhone 16 Pro hasta dos veces si la carga se produce en el entorno ideal. Es compatible con los protocolos de carga PD3.0, QC3.0, PPS, Apple 2.4 A y BC1.2. Por tanto, es compatible con móviles y otros dispositivos de muchas marcas, como pueden ser Huawei, Oppo o Vivo entre otros muchos. También puede cargar de manera inalámbrica móviles de distintas marcas, solo hace falta dejarlo sobre la zona de MagSafe, ya que en ese caso se activará otro de los protocolos inalámbricos.

Una batería que de momento se ha lanzado en China, en cuatro colores distintos, azul claro, morado claro, marrón claro y gris oscuro. Y lo hace con un precio de unos 20 euros al cambio, sin duda alguna un coste muy ajustado. Habrá que recurrir a la importación para hacerse con ella.