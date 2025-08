Las tabletas Xiaomi Pad 8 desvelan sus primeros detalles

Xiaomi sigue trabajando sin descanso en nuevas tabletas, después de haber azotado el mercado con su potente gama de las Xiaomi Pad 7, que han llegado en varias versiones a cada cual más potente. En este caso hemos conocido los primeros detalles de las que serán sus sucesoras en el mercado, las Xiaomi Pad 8. Estas ya están en marcha, y prueba de ello es que se han dejado ver por las primeras certificaciones, de las que ya tenemos constancia, todavía a meses de que sean presentadas.

Dos modelos en camino

Ha sido la certificación 3C la que ha tenido el honor de ver pasar a estos dos nuevos modelos de tableta de Xiaomi. Concretamente, se trata de las 25097RP43C y 25091RP04C. La primera ha desvelado en la certificación que contará con un cargador compatible con carga rápida de 45 W. Mientras que el segundo modelo hace lo propio junto a un cargador de 67 W, lo que ya nos da una idea de que se trata de un modelo más avanzado.

Y es que estas dos tabletas serían tanto la Xiaomi Pad 8 como la Xiaomi Pad 8 Pro. De momento poco más se conoce de ellos, pero teniendo en cuenta las características de sus predecesores, podríamos hacernos una idea de lo que podría ofrecernos en el momento de su lanzamiento. Y es que basándose en esto, podemos esperar que la Xiaomi Pad 8 cuente con un procesador Snapdragon 7s Gen 4, que será el más potente de la gama media en su momento.

Como mucho, de no ser de Qualcomm, podrían optar por un MediaTek Dimensity de la serie 8000, también de los más potentes de la gama media. También podríamos esperar mejoras en la batería, aumentando la capacidad por encima de los 8850mAh. Aunque si nos fijamos en la potencia de carga de ambos modelos, no habrá cambios en esta nueva generación, y por tanto, podríamos esperar las mismas baterías.

En el caso del modelo Pro, esperamos que su gran novedad sea el procesador, que por qué no, podría ser un Snapdragon 8 Elite, ya que este modelo suele utilizar versiones obsoletas de los procesadores de alta gama, y, por tanto, en 2026 este sería un buen candidato. No hay que descartar tampoco el primer procesador de Xiaomi, el Xring 01. Sin duda donde más podría crecer el Xiaomi Pad 8 Pro sería en su pantalla, porque sería un gran paso adelante, y una entrada directa a las grandes ligas, el que su pantalla pase de contar con un panel LCD a otro AMOLED u OLED.

Ese sería un cambio enorme y la entrada directa de estas tabletas en un selecto club al que no muchas pueden pertenecer. Esta sería sin duda la mejor novedad que nos podrían ofrecer estas tabletas, pero no parece que vaya a ser la generación que por fin estrene esta característica, ya que lo más normal es que lo haga con un modelo adicional que presuma de este panel. No obstante, lo que es evidente, es que estas tabletas ya están en camino, aunque desconocemos cuándo serán una realidad.

En los últimos años, Xiaomi ha sido bastante irregular con sus lanzamientos de tabletas. Aunque si tenemos en cuenta que las dos Xiaomi Pad 7 se lanzaron el pasado mes de octubre, podríamos conocer a sus sucesoras en el plazo de un par de meses.