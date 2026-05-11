¿Cuántos contagios hay de hantavirus? Estos son los últimos datos del brote del MV Hondius

El brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés MV Hondius continúa bajo vigilancia sanitaria un día después de la llegada del barco a Canarias en medio de un amplio operativo coordinado por varios países europeos y la OMS.

Los datos sobre contagios continúan cambiando prácticamente cada hora, aunque el balance más reciente apunta a tres fallecidos confirmados vinculados al brote y entre seis y ocho contagios internacionales relacionados con el crucero, según distintas actualizaciones sanitarias y medios especializados.

Además, las autoridades mantienen bajo observación varios casos sospechosos o positivos débiles. Francia ha confirmado un positivo en una pasajera evacuada desde Tenerife, mientras que Estados Unidos investiga un positivo "leve" o no concluyente y otro pasajero con síntomas compatibles con la enfermedad. En España, sin embargo, las noticias son más tranquilizadoras, ya que los dos posibles casos detectados en Alicante y Barcelona finalmente dieron negativo en las pruebas PCR realizadas durante las últimas horas.

El MV Hondius fondeó durante la madrugada del domingo en el puerto de Granadilla, en Tenerife, después de varios días de incertidumbre sanitaria durante su travesía. A bordo viajaban cerca de 150 pasajeros y tripulantes de más de 20 nacionalidades, y el desembarco se realizó bajo estrictas medidas de control epidemiológico y supervisión médica.

Los 14 pasajeros españoles fueron evacuados y trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde permanecen en cuarentena preventiva (hasta el 17 de junio) y bajo seguimiento especializado. Según las autoridades sanitarias, todos llegaron inicialmente sin síntomas graves y continúan siendo monitorizados debido al largo periodo de incubación del virus.

Pasajeros españoles del MV Hondius llegando al Hospital Gómez Ulla | Reuters

Al mismo tiempo, los pasajeros extranjeros comenzaron a ser repatriados a sus respectivos países mediante vuelos especiales y protocolos sanitarios reforzados. Reino Unido trasladó a varios viajeros a un centro de aislamiento cerca de Liverpool, mientras que Francia evacuó a cinco ciudadanos a París. Estados Unidos también mantiene vigilancia sobre varios pasajeros relacionados con el brote, y otros viajeros han sido derivados a Países Bajos, Suiza, Alemania y Sudáfrica para continuar allí sus cuarentenas y seguimientos médicos. Mientras tanto, el barco permanecerá parcialmente aislado y posteriormente será sometido a una descontaminación completa antes de regresar a Europa.

Pasajeros británicos del MV Hondius | Reuters

Durante las próximas semanas, todos los pasajeros considerados contactos estrechos permanecerán bajo vigilancia médica, ya que el periodo de incubación del hantavirus puede prolongarse durante más de un mes. La OMS y los organismos sanitarios europeos mantienen activo el rastreo de contactos y la realización de pruebas adicionales para detectar posibles nuevos casos relacionados con el crucero.