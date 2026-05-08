Este gadget hace magia con tus bolas de tenis o pádel y les da una nueva vida en 50 segundos

En España la práctica del tenis y sobre todo del pádel es una de las más extendidas a la hora de practicar deporte. Y obviamente son miles los usuarios que todas las semanas se gastan un dinero en renovar sus viejas bolas de pádel o tenis. Como sabéis, y como todo en la vida, con el uso se degradan y pierden sus características originales, lo que las hace no aptas para su uso en el campo. Pero hasta ahora, ya que ha quien se ha preocupado en lanzar un gadget capaz de devolver a nuestras bolas su tacto inicial, y hacerlas completamente aptas para seguir jugando, recuperando el bote inicial, parte esencial de toda partida a estos divertidos deportes.

¿Qué es Airmaster?

Estamos ante un dispositivo inteligente que funciona como presurizador. Su objetivo principal es revivir y mantener la presión de las pelotas de tenis y pádel, de tal manera que podamos llevar siempre a mano una solución tecnológica, sostenible y económica para evitar tener que desechar pelotas constantemente, con el coste que eso lleva, y también los residuos que genera.

Para hacernos una idea de su cometido, las pelotas pierden su rebote rápidamente porque el aire escapa de forma continua a través de los poros microscópicos del caucho interno, mucho antes de que el fieltro exterior se desgaste. Este dispositivo por tanto lo soluciona mediante un proceso de presión inversa, que funciona como una cámara hiperbárica que reinyecta el aire perdido de vuelta a la pelota.

Es un método bastante eficiente, porque según las pruebas que ha realizado la propia compañía, con este Airmaster se mantiene más del 90% de su rebote inicial tras 15 días de uso constante, superando el rendimiento de los botes tradicionales. Airmaster es tan sencillo como pulsar un botón para comenzar el proceso de presurizado.

Y es que su funcionamiento es tan rápido que puedes recuperarlas durante el mismo partido. Ya que solo hay que introducir las pelotas y tocar un botón, entonces el cilindro eléctrico se presuriza de manera perfecta en apenas 50 segundos. Y gracias al sistema de control inteligente evita que las pelotas sufran daños por exceso de presión.

Además, se puede conectar a la app para nuestro smartphone, sin necesidad de suscripciones. Desde ella podemos ajustar la presión fácilmente, seleccionando 30 PSI para tenis y 26 PSI para pádel. Incluso podemos ver en tiempo real la vida útil restante de las pelotas, además de hacer un cálculo de ahorro económico anual con el uso de AirMaster. Con cada sesión de presurización podemos devolver a su estado inicial tres bolas, más que suficiente para 50 segundos de espera.

Con Airmaster contribuiremos a reducir los residuos relacionados con el uso de estas pelotas. Ya que la compañía asegura que cada año se consumen y tiran 400 millones de bolas en todo el mundo. Con el uso de este dispositivo podemos evitar tirar 240 pelotas al año, no está nada mal. Y lo mejor, el precio, que es de tan solo 51 euros al cambio, por lo que la inversión se recupera muy rápido. Las primeras unidades se entregan el próximo mes de agosto de 2026, ya está arrasando en Kickstarter.