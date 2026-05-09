Así puedes leer libros de tu biblioteca pública en una pantalla de tinta electrónica

Uno de los hobbies de los españoles es la lectura, así lo revelan los datos, siendo uno de los países en los que el consumo de libros es superior a la media europea. Ya sea en papel y digital, podemos hacerlo además de forma gratuita a través de las bibliotecas públicas. Las cuales se han modernizado y muchas de ellas ya ofrecen el préstamo de libro digital como alternativa. A continuación, te contamos cómo disfrutar de los libros prestados en un Ebook.

La biblioteca pública en el bolsillo

Las bibliotecas han sido desde siempre un recurso inagotable de sabiduría y conocimiento, y con el paso del tiempo también de entretenimiento, y lo mejor de todo, al que podemos acceder de forma gratuita. Aunque para muchos visitarlas no es algo que esté en su mano ya sea por proximidad o por tiempo, gracias a los servicios digitales, ahora es mucho más sencillo.

AIpaper ebook | Viwoods

Para aprovechar estos servicios al máximo una de las mejores opciones para disfrutar de la lectura en cualquier momento y lugar, al mismo tiempo evitamos la fatiga visual son los libros de tinta electrónica, y en este caso los que cuentan con sistema operativo Android. Lo que nos permite instalar y tener acceso a las aplicaciones de las bibliotecas.

A diferencia de los ereader con sistemas cerrados en los que no podemos instalar aplicaciones, los que cuentan con Android son mucho más versátiles y nos otorgan algo más de libertad, de manera que como si se tratara de un teléfono, podemos instalar cualquier app. Aunque en este caso la que nos interesa es la de nuestra biblioteca.

Lo primero si no lo tenemos, es solicitar el carnet de la biblioteca, un trámite que la mayoría de las veces podemos llevarlo a cabo a través de internet. De manera que una vez tengamos las credenciales (usuario y contraseña) para el préstamo digital, podremos seguir con el proceso.

Es importante que nuestro ereader esté conectado a internet a través de la red Wifi.

a través de la red Wifi. Desde la tienda de app, busca e instala la app de tu biblioteca , las más usadas son eBiblio, Libby o borrowbox.

, las más usadas son Una vez instalada, solo tenemos que seleccionar nuestra biblioteca, e iniciar sesión usando nuestro usuario y contraseña.

usando nuestro usuario y contraseña. Ya está todo listo para explorar en busca de los libros en los que estamos interesados.

en los que estamos interesados. Pulsando sobre el botón prestar, si el libro está disponible se añadirá a la estantería digital. Si no tendremos que esperar a que esté disponible.

Gracias a esto podemos disfrutar de la versatilidad que nos ofrece una tableta, para instalar la app oficial, con las ventajas que nos ofrece la tinta digital, la cual imita al papel, no emite luz azul y reduce considerablemente la fatiga visual. Además de tener acceso cualquier día de la semana a cualquier hora sin tener que estar pendiente de los horarios para recoger y devolver los libros en cada momento.