¿Tienes alergia? Este gadget es tu mejor aliado en casa

La primera además del buen tiempo trae consigo niveles altos de polen. Estos generan molestias a las personas sensibles a estos. La congestión nasal, el picor de ojos y los estornudos son algunos de los síntomas. Por ello es importante mantener el aire limpio y un nivel adecuado de humedad en nuestras casas, algo que puede ayudar mucho a mitigar los síntomas.

Mejora la salud de los alérgicos con tecnología inteligente

La tecnología actual nos permite buscar soluciones eficientes, las cuales nos ayudan a mejorar la calidad de vida de los alérgicos creando ambientes limpios y saludables. Para lo cual estos dos dispositivos son indispensables, para evitar todo lo posible las posibles crisis. Uno de los primeros pasos es eliminar las partículas perjudiciales, para ello haremos uso de un purificador. Estos se hicieron muy populares durante la pandemia, para eliminar el virus del ambiente, pero también son capaces de atrapar las partículas en suspensión e incluso el pelo de mascota.

LEVOIT Core 300S | Levoit

Purificadores como el LEVOIT Core 300S, los cuales cuentan con un filtro True HEPA capaz de eliminar hasta el 99,97% de los alérgenos, incluyendo polen, ácaros del polvo, esporas de moho, humo y caspa de mascotas. Cuenta además con un sensor láser el cual le permite detectar partículas de hasta 2,5 micras. Al mismo tiempo que detecta la alta concentración de polen en el ambiente, momento en el cual su filtro HEPA H13 entra en juego reteniendo las partículas de polen filtrando el aire y arrojándola libre de este. Algo que hace de forma automática aumentado la potencia del ventilador, para conseguir un ambiente libre de ponen. Además, cuenta con conectividad WIFI, por lo que podemos controlarlo a distancia con la ayuda de su app, pudiendo consultar incluso los niveles de polen en el exterior. De manera que podemos programarlo para que funciones a máxima potencia durante los periodos del día en los que hay un aumento de la concentración.

Con el aire limpio, es importante mantener una humedad adecuada, la cual debe situarse entre el 40 y 60%, algo que conseguiremos con el uso de un humidificador. Los niveles de humedad corrector nos ayudan a mantener las vías respiratorias bien hidratadas, evitando así las mucosas resecas que empeoran la congestión.

Xiaomi Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro | Xiaomi

Los humidificadores como el Xiaomi Mijia Smart Evaporative Humidifier Pro, pueden ser la solución, ofreciéndonos tasas de humidificación de 600 ml 7 h gracias a su capacidad de 5 litros. A través de su pantalla LED, podemos revisar los niveles de humedad, al mismo tiempo que rellenamos el tanque sin necesidad de desmontar la tapa superior. A diferencia de otros modelos ultrasónicos, este modelo cuenta con evaporación sin bruma ni niebla, lo cual es muy beneficioso para los alérgicos ya que no dispensa polvo blanco ni genera charcos, donde pueden proliferar los ácaros. Por lo que destaca es por su sistema de higiene, en el que incorpora un filtro antibacteriano 3D suspendido y un módulo de iones de plata en el depósito, garantizando un 99,9% de eficacia eliminando bacterias como el E. coli. Su motor inverter le permite funcionar a solo 30,7 dB(A), brindando hasta 20 horas de humedad limpia y continua.