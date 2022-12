Xiaomi lanza un ambientador inteligente con más fragancias de las que puedas imaginar

No cabe duda de que la firma china es una de las más potentes a nivel mundial cuando estamos hablando de IOT o el Internet de las Cosas. La realidad es que casi todas las semanas conocemos productos nuevos de la marca, y esta no iba a ser una excepción. Porque ahora hemos conocido nada menos que un ambientador de la marca china, que nos ofrece muchas más fragancias, ya no que podamos imaginar, sino que podamos llegar a usar a lo largo de nuestra vida, por el gran número de las que incluye.

Así es el Xiaomi Mijia Smart Flavoring Machine Set

La realidad es que si habláramos de cualquier ambientador habría poco que decir, pero cuando lo hacemos de un dispositivo de la marca china siempre hay algo diferente que decir, y es el caso también de este nuevo producto, que como es habitual se ha puesto a la venta a través de los canales de crowdfunding de la firma asiática. Y es que este ambientador es capaz de crear más de 1.000 fragancias a partir de nuestros gustos, por lo que tan siquiera están predeterminadas. Estas fragancias además están proporcionadas por una empresa suiza con más de 250 años de historia, lo que le aporta cierto toque premium al conjunto.

Xiaomi Mijia Smart Flavoring Machine Set | Xiaomi

Algo que sin duda le dota a este producto de un atractivo que no encontramos muchos otros, y que por tanto puede ser de gran peso para la compra. Y no solo eso, sino que además de ambientar con fragancias, también lo hace con diferentes tonos de luz. Ya que su luz de ambiente LED es capaz de generar una gama de hasta 16 millones de colores, por lo que igualmente vamos a poder generar cualquier color que se nos ocurra o que se adapte a nuestras necesidades según la hora del día y el lugar donde lo utilicemos. Esta luz puede elegirse en diferentes modos para distintas ocasiones.

Como por ejemplo para ayudarnos a despertarnos de forma saludable, para mejorar la lectura, hacer ejercicios de manera más eficiente, relajarse o también para ayudarnos a dormir. Todos estos modos y las fragancias se pueden elegir, como no podía ser de otra forma, desde nuestro móvil. Ya que como es habitual, cuenta con conectividad inalámbrica, y podemos conectarnos a él mediante Wifi. Esto es lo que lo convierte en un dispositivo IOT de manual. Otra de las características que nos parecen muy interesantes es que este ambientador lo podemos utilizar de diferentes formas, incluso sin estar conectado a la corriente, ya que cuenta con una batería recargable. Esta aporta hasta 8 horas de uso continuado lejos del enchufe.

En definitiva, un dispositivo de lo más versátil y realmente inteligente ideal para ambientar nuestro hogar en todos los sentidos. De momento solo está disponible en China, donde tiene un precio de unos 67 euros al cambio, por lo que su coste es bastante ajustado para todo lo que nos ofrece. No sabemos si llegará a España, por lo que habrá que recurrir a la importación para contar con él.