Si tienes uno de estos Xiaomi, recibirás HyperOS 3 este mismo mes

Xiaomi sigue su hoja de ruta para la llegada de la última versión de su sistema operativo. Y con la llegada de abril, hay algunos móviles Xiaomi, Redmi y POCO que todavía seguían esperando HyperOS 3.

Pues traemos buenas noticias si tienes uno de los 7 móviles que indicaremos más adelante, ya que HyperOS 3 aterrizará este mismo mes.

Qué teléfonos recibirán HyperOS 3 en abril de 2026

De esta manera, después de varios meses de despliegue escalonado, la marca ha dejado ya gran parte del trabajo hecho y todo apunta a que estamos ante la recta final de una actualización que empezó a extenderse a gran escala en otoño de 2025.

Xiaomi 12 Pro | Xiaomi

Y ahora le toca el turno a siete nuevos teléfonos. Los modelos que siguen pendientes de recibir HyperOS 3 este mes son el Xiaomi 13T, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Redmi 13, Redmi 13C, POCO X6 y POCO C65.

Es una lista corta, pero bastante variada, porque mezcla móviles de diferentes generaciones y gamas. Algunos de ellos llevan ya cerca de tres años en el mercado, así que esta actualización tiene un valor especial, ya que será la última actualización que recibirán.

Así que, si tienes uno de estos teléfonos, que sepas que muy pronto podrás actualizar a la última versión de HyperOS 3.

¿Qué vas a notar cuando llegue HyperOS 3 a tu móvil? Pues más bien pocas novedades. Decir que esta actualización se ha centrado en mejoras de estabilidad para brindar la mejor experiencia de uso al navegar por su interfaz. Por lo que no verás muchas novedades a nivel de funciones. Más, con el horizonte de Android 17 ya fijado para junio de 2026 y con HyperOS 3.1 asomando por la puerta

Cómo comprobar si tu Xiaomi ya puede actualizar

Si no quieres esperar a que el aviso aparezca solo, lo más práctico es buscar la actualización de forma manual. Para hacerlo, solo sigue estos pasos: entra en Ajustes, ve a Sobre el teléfono y toca sobre la versión de HyperOS.

Desde ahí podrás comprobar si la OTA ya está lista para instalarse. Recuerda hacerlo conectado a una red WiFi estable y con espacio libre suficiente, porque en muchos casos esos dos factores son los que terminan retrasando la instalación aunque el paquete ya esté disponible para tu modelo.