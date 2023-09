Xiaomi estrena lavadora inteligente: cabe en cualquier rincón y se conecta a tu móvil

La inventiva de Xiaomi a la hora de lanzar nuevos dispositivos inteligentes no tiene límites. Y es algo que podemos percibir en su último lanzamiento. Se trata de una lavadora, algo que por otro lado no sería nada novedoso, si no fuera porque está concebida para usarse más allá de los lugares donde normalmente las usamos, si la fontanería lo permite claro. Y es que tiene un tamaño más compacto, y se puede controlar completamente desde el móvil, lo que hace de ella una lavadora capaz y compacta para usar sin las limitaciones de las tradicionales.

Así es la nueva Xiaomi Mijia Pulsator Washing Machine

Como sabéis, Mijia es la marca de dispositivos inteligentes de Xiaomi, y que opera normalmente en China. A esta marca pertenece esta nueva lavadora, que ahora tiene un tamaño algo más grande, con una capacidad de carga mayor, de 12 kilos, respecto de su compañera de gama, que es algo más pequeña. Esta lavadora ha sido diseñada para que puedas colocarla en cualquier lugar de la casa, ya que no tiene el aspecto tradicional de estos electrodomésticos, y por tanto se puede mimetizar con nuestros muebles y decoración.

Xiaomi Mijia Pulsator Washing Machine | Xiaomi

Tiene un tamaño muy compacto, con solo 58 centímetros de ancho, mientras que de fondo tiene 62 centímetros y de alto no llega al metro. Por lo que es una lavadora que puede tener el mismo tamaño de un mueble de tamaño medio. El diseño con el que cuenta es minimalista, y salvo que lo sepas de antemano, es más fácil confundirlo con una pequeña nevera, como las que vemos en los hoteles, que con una lavadora tradicional.

La nueva lavadora es muy compacta | Xiaomi

Está fabricada de acero galvanizado, y por tanto es pesada para aguantar los embates de los centrifugados. Además, no gasta prácticamente energía comparada con sus hermanas más grandes. Ya que este es de solo 490W, siendo una solución genial para hacer pequeñas coladas con un consumo de energía muy limitado, evitando así grandes gastos en una partida que suele ser bastante costosa en estos tiempos, la de la energía.

Nos ofrece hasta 10 modos diferentes de lavado, y es capaz de lavar a altas temperaturas. Incluso puede lavar su cuba para eliminar agentes nocivos e incluso acabar con los ácaros que pueda tener nuestra ropa, por lo que es una lavadora potente a pesar del reducido tamaño que tiene. Y otro de los aspectos importantes lo encontramos también en la parte más tecnológica. Ya que es una lavadora inteligente.

Esto quiere decir que la podemos conectar inalámbricamente a nuestro teléfono móvil. Desde él podremos conocer su estado o seleccionar diferentes lavados, incluso descargar algunos nuevos que se adaptan al lavado de diferentes prendas en base a su tejido y cuidados recomendados. Y todo ello una vez más, por un precio ridículo, eso sí en China. Y es que este modelo se estrena por 129 euros al cambio, lo que es un precio realmente tentador. Lo malo es que de momento no parece que vaya a llegar a Europa, y si lo hace, seguramente sea a un precio mucho mayor.