Los esperados AirPods con cámara podrían presentarse el próximo mes

Ya hemos hablado muchas veces de estos futuros AirPods, que contarían con cámaras como principal rasgo distintivo. Curiosamente, parece que esas cámaras tendrían la misión de servir de ojos para la IA. Desde luego insertar cámaras en unos auriculares con el diseño de los AirPods tradicionales puede ser todo un reto, que parece que Apple ha podido superar. Si es que son verdad las afirmaciones que ahora anticipan que estos auriculares podrían presentarse muy pronto.

¿Cuándo llegarán finalmente estos AirPods?

Los Airpods con cámara integrada podrían presentarse antes de lo esperado. Y no lo dice cualquiera, porque Mark Gurman, el analista más cercano a Apple, ha desvelado que en la segunda beta de iOS 27 ya hay referencias a un dispositivo denominado B790, que serían estos auriculares con cámara, y que APple tendría planeado lanzarlos estem ismo año.

Concretamente llegarían en septiembre, junto a los nuevos iPhone 18. Esta versión sería diferente de los B798 que se habían filtrado previamente, pero parece que pertenecerían a la misma familia de los AirPods con cámara integrada. Ese se había pospuesto hasta 2027, pero parece que este nuevo modelo rompe con esa tendencia y adelanta el lanzamiento probablemente al evento más importante del año para Apple, la presentación de los iPhone 18.

Ahora bien, son informacoines contrarias a las que por ejemplo había avanzado el propio Ming Chi Kuo, que hace unos meses avanzaba que los AirPods con cámara hbaían visto suspendido su desarrollo. En esta ocasión, parece ser que es un segundo modelo el que está en desarrollo y el que finalmente se lance junto a los iPhone 18. No es de esperar que se lancen después, en el evento que algunos años Apple celebra en el otoño, en el mes de octubre, lo lógico es que lleguen junto a los iPhone más avanzados.

¿Para qué queremos cámara en unos auriculares?

No van a ser unas cámaras al uso como las podríamos imaginar literalmente, para hacer fotos o grabar vídeos. Sino que servirían de ojos a la IA de Apple, ahora alimentada por Gemini, para ser más inteligente y tener una conciencia real del contexto que nos rodea en cada momento. De una forma similar a cómo las gafas de Meta, las Ray-Ban, pueden permitir a la IA de Meta AI saber qué hay delante de nosotros, en este caso los AirPods permitirían ofrecer funciones de este tipo.

Ahora bien, nos parece especialmente curioso conocer, y ahora mismo es la gran incógnita, cómo este dispositivo puede capturar imágenes o hacer vídeos con una perspectiva que desde las orejas permita ver delante de nosotros. Teniendo en cuenta tantas personas diferentes, de pelo largo, corto, con accesorios, etc, que pueden estorbar a la hora de que las cámaras hagan su función.