Tres buenas alternativas al Apple Pencil para el iPad

Apple lanzó algún tiempo el Apple Pencil un lápiz electrónico que nos permite pintar como dibujar o escribir sobre la pantalla de iPad y hacerlo con gran precisión. Son una gran ayuda para artistas gráficos que utilizan este medio para trabajar. Pero hay otras alternativas, como de las que vamos a hablar a continuación.

Alternativas al Apple Pencil

Las pantallas táctiles son muy fáciles de usar y en teoría no necesitas ningún tipo de complemento para hacer uso de ellas. Usando los dedos podemos realizar multitud de acciones de forma correcta. Pero la superficie de nuestros dedos es demasiado grande y esto no ayuda cuando necesitamos precisión. Sobre todo, cuando tratamos de escribir o dibujar sobre estas. Con la yema de los dedos no podemos alcanzar esa precisión que necesitamos. De Ahí que surgieran este tipo de Gadgets con los que además de trazos más finos podemos controlar tanto la presión como el grosor del trazo. El precio de los Apple Pencil es bastante elevado podemos encontrar en la Apple Store la primera generación partir de 99 euros y la segunda generación por unos 135 euros, un precio por un lápiz que no es muy asequible para todos los bolsillos. Por lo que existen otras alternativas que podemos usar dependiendo del modelo de iPad que tengamos.

Lápiz táctil | KXT

Comenzaremos con un lápiz táctil muy económico que podemos encontrar en Amazon por 24,85 euros. Un dispositivo. Permite adoptar varios ángulos con los que conseguimos darle un grosor distinto a las líneas y crear sombras. Con el sistema de rechazo de la palma no hace falta usar guantes y podemos apoyar tanto la palma de la mano como el dedo mientras dibujamos. Su punta es de 1,5mm la hora de dibujar proporciona una gran precisión y sensibilidad, el trazo es fluido y carente de retraso. No necesitamos conectarlo al bluetooth y además es magnético por lo que podemos sujetarlo directamente al iPad. Compatible con modelos posteriores a 2018 entre los que se encuentras las 6ª, 7ª, 8ª y 9ª generación de iPad, 3ª y 4ª generación del iPad Air, 5ª y 6ª generación del iPad Mini, IPad pro 11’’ y 12,9 pulgadas.

Stylus Pen con puntas intercambiables | CiSiRUN

Otra buena opción es este Stylus Pen, compatible con los iPads fabricados entre 2018 y 2020. Se trata de un lápiz óptico con el dibujar y pintar, además de la punta que viene por defecto incluye dos más de recambio. No necesita conexión bluetooth ni App, Y tiene una autonomía de hasta 30 horas con una carga de 1,5 horas. Esta puede aumentar gracias al modo ahorro de energía de apagado si no detecta actividad durante 5 minutos. Fabricado en coche y acero inoxidable tiene un tacto agradable y nos garantiza un buen resultado en cualquiera que sea su uso, ya sea para escribir, dibujar, jugar entre otros. Cuenta con garantía de un año y servicio de atención al cliente 24 horas. Además, si no estamos satisfechos con el resultado tenemos la opción de reembolso durante 30 días. Su precio de venta en Amazon es de 28,99 euros.

Lápiz táctil MOCO | MOCO

Por último, un lápiz para iPad de la marca MOCO compatibles con los modelos de iPad fabricados entre 2018 y 2021. Dispone de puerto de carga USB Tipo C en la parte superior del mismo, la carga máxima le da una autonomía de 10 horas de uso y dispone de sistema de ahorro de energía al apagarse al no registrar actividad tras 5 minutos. Incluye 3 puntas adiciones que podemos sustituir fácilmente sin necesidad de herramientas adicionales. Cuenta con funciones de inclinación y rechazo mejoradas. Por lo que podremos apoyar la palma de la mano sobre la pantalla. Su precio, algo más elevado que los anteriores es de 39,99 euros.