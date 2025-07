Brinda súper poderes a tus rodillas con este exoesqueleto a precio de smartphone

Hablar de exoesqueleto suele ser sinónimo casi de ciencia ficción, una mezcla de humanos y robots que normalmente no está al alcance del grueso de la población. Mientras que la figura de robot se está domesticando cada vez más, con grandes tecnológicas desarrollando ya modelos comerciales, cuando hablamos de exoesqueletos no suele ser algo tan habitual, y suele limitarse a entornos profesionales o de investigación. No obstante, comenzamos a conocer algunos proyectos en el mercado que buscan un uso más masivo del exoesqueleto, y focalizado en algunos usos más cotidianos, es el caso de este exoesqueleto que acabamos de conocer en Kickstarter.

Así es el exoesqueleto Dnsys Z1 Knee Exoskeleton

Este exoesqueleto ha sido creado para que los usuarios puedan contar con un refuerzo en sus rodillas, que les permite hacer más esfuerzos sin notar un esfuerzo adicional. Se trata del primer exoesqueleto de rodilla que puede brindar tanto potencia a la rodilla, como protección. Obviamente, no se puede esperar una transformación de superhéroe, pero es evidente que nos va a ayudar mucho a completar ciertos esfuerzos que de otra manera sería difícil superar sostenidos en el tiempo.

Con este exoesqueleto para las rodillas, podemos disfrutar de una capacidad de asistencia inteligente en las piernas de hasta el 50%. Esto nos permite reducir la carga en hasta 34 kilos. En números, hablamos de que con uno de estos exoesqueletos podremos recorrer hasta 24 km adicionales y en el caso de sendas verticales, podríamos aumentar nuestra capacidad en 15km adicionales. Por tanto, es un dispositivo que nos ofrece asistencia real, y permite hacer más con menos esfuerzo, o si nos esforzamos igual, llegar más lejos en nuestros retos.

Este exoesqueleto está alimentado por un motor de 900 W, que permite reducir el peso que debe soportar la rodilla hasta en un 200%, algo notable si tenemos en cuenta que subir las escaleras puede suponer para nuestras rodillas aguantar el 300% de nuestro peso. Eso a la larga puede reducir el desgaste de las rodillas, y, por tanto, preservarlas a pesar de que sigamos haciendo las mismas tareas o actividades.

Según sus creadores, este exoesqueleto puede reducir hasta en 20 kilos la carga que soportamos, por ejemplo al subir unas escaleras, o jugar al baloncesto e incluso senderismo por terrenos escarpados. Incluso pueden potenciar nuestras rodillas cuando montamos en bicicleta. Ya que con este dispositivo encendido, podemos disfrutar de una asistencia de hasta 450 W en marcha, por lo que incluso si la bicicleta no es eléctrica, nos sentiremos de forma similar.

Un dispositivo que cuenta con un motor tres veces más potente que el de modelos similares, ofreciendo una potencia de hasta 1,2 caballos y 50 Nm de par. Es un motor también casi dos veces más ligero, y casi el doble de eficiente que otras alternativas. Para que este exoesqueleto haga su función, es necesario cargar su batería, pero los ingenieros han pensado en todo, añadiendo a este dispositivo una especie de frenada regenerativa, que permite recargar la batería mientras andamos.

La batería tiene una carga muy potente y rápida, que permite recuperar hasta el 20% de su capacidad con solo 8 minutos de carga. Una batería que cargada al completo ofrece 3 horas de funcionamiento, y que se pueden intercambiar en apenas 3 segundos. Y por supuesto, es resistente a los elementos, al agua y el polvo, para poder practicar multitud de deportes y actividades al aire libre sin temor a daños. Un exoesqueleto que ya se puede comprar en kickstarter por 766 euros al cambio, para la versión estándar.