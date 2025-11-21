Estos son los mejores números para ganar el Gordo de la Lotería de Navidad, según ChatGPT

El 22 de diciembre se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad, una cita que cada año reúne a millones de personas que compran sus décimos con la esperanza de que El Gordo les sonría. Y, como es lógico, a todos nos gustaría conocer de antemano cuál será el número ganador. Por eso, hemos recurrido a la inteligencia artificial y le hemos preguntado a ChatGPT si puede ayudarnos a la hora de elegir el décimo. Te contamos los detalles.

Como es lógico, ChatGPT no es vidente y no sabe qué número tocará este año. Sin embargo, aunque todos los números del 00000 al 99999 tienen exactamente la misma probabilidad de resultar ganadores, existen ciertas terminaciones que han salido con mayor frecuencia como último dígito del premio principal.

Décimo de Lotería | Europa Press

Según este análisis, la terminación más repetida es el 5, seguida por el 4 y el 6. Además, se identificaron combinaciones de los dos últimos dígitos que aparecen con mayor frecuencia: 85 y 57. Por el contrario, hay parejas de cifras como 09, 10, 21, 25 o 82 que han salido muy pocas veces, o incluso no han sido extraídas como últimas dos cifras.

La IA advierte que estos hallazgos no ofrecen ninguna ventaja real para ganar, ya que la probabilidad de cada número es exactamente la misma. También sugiere evitar números muy populares o que muchos jugadores elijan, ya que aunque no aumentan la probabilidad de ganar, sí pueden reducir el premio individual si toca porque hay más participantes que compartan el mismo número.

En resumen, no hay fórmula mágica para acertar el número ganador. La elección del décimo sigue siendo una mezcla de azar, curiosidad y, para muchos, ilusión navideña.