Tres drones baratos y ligeros

A la hora de comprar cualquier gadget o dispositivo lo primero a tener en cuenta es el uso que vamos hacer de ellos y el presupuesto que tienes para gastar. Si estás pensando en comprar un dron además de todo esto debes tener muy en cuenta las normativas. A continuación, traemos tres drones pequeños de los que disfrutar al aire libre.

Drones económicos y ligeros

Son muchas las marcas y modelos de drones que podemos encontrar en el mercado, y al igual que pasa con otros gadgets podemos encontrar un amplio abanico de precios. Si tu prepuesto no es alto y no necesitas un dron profesional que requiera de permisos de vuelo adicionales, que aconsejamos que eches un vistazo a los tres modelos a continuación te sugerimos, no superan los 250 gramos y con precios muy asequibles. Ideales para volar en entornos controlados siguiendo la normativa vigente.

Tech Rc Predator | Tech

Tech Rc Predator

Comenzando por el Tech Rc Predator un modelo sencillo e ideal para volar con niños, con un simple botón podemos hacer que despegue y aterrice, además dispone de funciones como el modo sin cabeza que permite controlar el vuelo hacia nuestra posición. De esta manera dirigimos el vuelo hacia nuestra posición solamente mirándolo. Su cámara 2.4G Wifi permite transmitir en tiempo real, grabar videos o imágenes con tan solo conectar nuestro teléfono móvil. Dispone de un tiempo de vuelo máximo en condiciones óptimas de unos 10 minutos. Tiene un precio de lo más asequible, podemos adquirirlo por unos 47,59 euros.

GoolRC LS-XT6 | GoolRC

GoolRC LS-XT6

Un dispositivo también muy económico y que puede ser una buena opción para iniciarse en el vuelo de drones es el GoolRC LS-ST6. Un modelo de cuenta con una gran variedad de opciones que al igual que el anterior también cuenta con el modo sin cabeza al que se añade la función hold altitud que permite mantener una altura estable y constante para evitar accidentes y colisiones. Además, incluye la función de retorno al punto de despegue con solo apretar una tecla. Su anotomía de vuelo es algo superior al anterior, ya que, en condiciones favorables, podemos hacer uso de esta hasta 12 minutos. Además, incluye cámara 4K. Su precio es de unos 48 euros.

Teerok T11 plegable | Teerok

Teerok T11 plegable

Por último, el Teerok T11 plegable el cual incluye una cámara HD 1080 megapíxeles con la que podemos tomar fotografías y grabar vídeo en cualquier momento guardándolas o compartiendo las imágenes captadas con nuestro móvil, además de la posibilidad de editarlas en tiempo real. Un dispositivo plegable que ocupa muy poco espacio y a pesar de ellos nos da una autonomía de vuelo en perfectas condiciones de hasta 20 minutos. Además, podemos realizar vuelos a tres velocidades distintas, incluye de modo sin cabeza y rotación de 360 grados. Podemos adquirirlo a un precio aproximado de 62,99 euros.

Tres dispositivos de lo más versátiles para iniciarnos en los drones, gracias a su precio que se adapta a todos los bolsillos y la posibilidad de volarlos en cualquier parte, siempre y cuando cumplamos con las normativas en cada lugar.

