Así puedes pedirle a Alexa un resumen de noticias personalizado

Vivimos en un momento en el que la información fluye como la pólvora y puede llegar incluso a la sobreinformación. Es por ello que elegir las noticias que nos interesan sin perder tiempo en escuchar todo un noticiero o leer un periódico entero ya no es necesario. Para ello contamos con la ayuda de Alexa, que se ha convertido en un editor de noticias que selecciona, ordena y narra solo las noticias de los contenidos que nos interesan. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Alexa como tu editor personal de noticias

Hasta ahora, al preguntarle a Alexa por las noticias, suponía tener acceso a un resumen estándar de la actualidad, donde se incluían las noticias más relevantes, esto no implicaba que fueran las que más nos interesan. A partir de ahora, con la incorporación de la función “resumen de noticias” (Flash Briefing) tenemos la opción de diseñar los contenidos que se incluirán en nuestra escaleta de noticias. De manera que podemos personalizar no solo las secciones, el contenido, también podemos elegir el orden de prioridad.

Personalizando Noticias en la app de Alexa | TecnoXplora

Configurar el contenido de nuestro informativo personalizado es muy sencillo, solo necesitamos la app de Alexa y seguir los siguientes pasos:

y seguir los siguientes pasos: Desde tu móvil accede a la configuración, En la parte inferior de la pantalla selecciona el icono de las rayas para acceder al menú.

Selecciona “configuración”, busca entre las opciones “noticias”

busca entre las opciones En primer lugar, encontramos la opción “Alexa, pon las noticias”

Donde se despliega un listado con los diferentes medios de comunicación desde donde accederemos a los contenidos.

Para personalizar el resumen, Selecciona la opción “resumen de noticias”. Pulsa sobre el icono “+” para añadir contenido y ver las fuentes activas.

Pulsa sobre el para añadir contenido y ver las fuentes activas. Tenemos la opción de filtrar por secciones para seleccionar las categorías específicas como nacional, tecnologías, deportes o economía. Activando cada una de ellas se suma a la lista de reproducción diarias.

para seleccionar las categorías específicas como nacional, tecnologías, deportes o economía. Activando cada una de ellas se suma a la lista de reproducción diarias. Pulsando sobre el botón “editar” podemos cambiar el orden de la reproducción de las mismas. Mantén pulsado la selección y arrastra la fuente hacia arriba o abajo hasta colocarla en la posición que debe ocupar.

Una vez hemos terminado de configurar todas las opciones a lo que a las noticias se refiere, solo tenemos que ejecutar un sencillo comando de voz como, "Alexa, dime mis noticias" o "Alexa, pon mi resumen de noticias", para que ésta comience. También podemos usar otros comandos para tomar el control de la narración; tales como,

"Alexa, siguiente": Si una noticia no te interesa, no tienes que escucharla entera. Salta instantáneamente a la siguiente fuente o sección de tu lista.

Si una noticia no te interesa, no tienes que escucharla entera. Salta instantáneamente a la siguiente fuente o sección de tu lista. "Alexa, anterior": ¿Te has perdido un detalle importante? Vuelve atrás para repetir el último bloque informativo.

¿Te has perdido un detalle importante? Vuelve atrás para repetir el último bloque informativo. "Alexa, pausa / reanuda" : Ideal para cuando el café está listo o suena el teléfono.

: Ideal para cuando el café está listo o suena el teléfono. "Alexa, cuéntame más": Algunos servicios permiten profundizar en una noticia específica si la Skill del medio lo soporta.

Si quieres escuchar el parte de noticias todas las mañanas, puedes diseñar una rutina, para que Alexa de forma automática comience con las noticias, cuando apaguemos la alarma, nos estemos duchando o tomando el café de la mañana.