Tim Cook anticipa una semana repleta de lanzamientos de Apple

Apple anunciaba hace unas semanas un evento para el próximo 4 de marzo, que será la semana que viene. Y desde entonces la expectación ha sido máxima, con muchas quinielas sobre qué dispositivos presentarán los de Cupertino durante los próximos días. El propio Tim Cook está aumentando la expectación con un mensaje en redes donde nos emplaza a una semana llena de lanzamientos. Lo ha hecho en un mensaje donde nos dice que Hay una gran semana por delante, y todo empieza el lunes por la mañana, obviamente en horario californiano, que será por la tarde en España.

Semana de lanzamientos masivos

Parece que Apple ha cambiado su estrategia de comunicación, y cuando se trata de productos menores, que no van a llegar a través de un evento en forma de Keynote, estos se van a anunciar de forma sucesiva en varios días pero en un corto espacio de tiempo. No se van a presentar todos a la vez, lo harán mediante una nota de prensa a lo largo de toda la semana que viene. Y el propio anuncio de Cook, en el que avisa que será una semana llena de lanzamientos, nos invita a pensar en una multitud de lanzamientos, y muy variados.

Sobre lo que se espera, lo podemos intuir, y hay una estrella indiscutible en esos posibles lanzamientos. Hablamos del iPhone 17e, que es el verdadero foco de atención. Se le esperaba para mediados de febrero, pero finalmente llegará al mercado esta próxima semana. Un teléfono que contará con el nuevo procesador Apple A19, así como con carta magnética MagSafe, y quizás incluso la integración de una isla dinámica en lugar del notch en forma de ceja.

Se espera otro gran lanzamiento, como un nuevo MacBook, que tendría en su precio accesible uno de sus grandes atractivos. Se le ha conocido como el MacBook barato, y a partir de ahí su atractivo será innegable. Y no solo eso, se espera que como en los últimos iMac, esté disponible en una variada gama de colores, más allá de los habituales colores grises de esta gama, por lo que puede suponer un antes y un después en la gama de Apple.

Podríamos conocer los nuevos MacBook Pro con chips M5 y M5 Max. También se espera un nuevo Apple TV 4K, que podría ser más potente que nunca, y estrenar funciones únicas respecto de sus predecesores. Hasta el punto de que podría soportar el juego en streaming y mayores resoluciones de reproducción.

También habría sitio para un nuevo iPad Air, o el iPad de decimosegunda generación y preparado para Apple Intelligence. Por último, no se descarta el lanzamiento de una nueva generación del HomePod Mini. Apple está trabajando en varios dispositivos de IOT, como cámaras Wifi, pantallas inteligentes o timbre, pero estos se espera que lleguen mucho más tarde a lo largo de este año 2026.