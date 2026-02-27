Asus lanza una exclusiva tableta junto a Kojima Productions

El fabricante chino Asus se ha convertido en uno de los más destacados en lo que a gaming basado en PC se refiere. Su marca ROG se ha hecho un hueco en este mercado con potentes PC y su portátil, que ahora tiene también una nueva versión personalizada por Xbox. Y siguen lanzando nuevos dispositivos, que sin duda alguna ahondan en esa imagen de auténticos especialistas en videojuegos. En este caso se trata de una tableta con un diseño muy especial, basado en el estudio de Hideo Kojima.

Así es la potente ROG Flow Z13-KJP

Hablamos como veis de un nuevo producto de la gama ROG, que presume no solo de una gran potencia, sino sobre todo de un diseño exclusivo, que lo hace un gran objeto de deseo para los admiradores de Hideo Kojima y de todo el legado que ha creado en los últimos años con sus icónicos Metal Gear Solid o Death Stranding. Esta tableta es un PC muy potente, que se puede describir como un dispositivo Gaming. Y ha sido diseñado por el artista Yoji Shinkawa.

ROG Flow Z13-KJP | Asus

El diseño, como se puede ver en las imágenes, es sencillamente espectacular, y viene protegida en un estuche digno del mismísimo Solid Snake. La tableta se dejó ver en el CES 2026 de Las Vegas, y ahora Asus ha abierto las reservas para quienes quieran hacerse con ella. Esta tableta está basada en la ROG Flow Z13 base, por lo que su potencial es idéntico al de esta otra tableta gamer.

Esto quiere decir que nos ofrece un procesador AMD Ryzen AI MAX+ 395, con una tarjeta gráfica AMD Radeon 8060S, y una NPU XDNA. Su memoria RAM unificada es de 128GB LPDDR5X de 8000mAh. Su almacenamiento de 1TB es PCIe 4.0, y presume de una batería de 70Wh. La pantalla táctil tiene un gran tamaño, en diagonal de 13,4 pulgadas y una resolución de 2560x1600 píxeles, así como una alta tasa de refresco de 180Hz.

Junto a esta tableta llegan también accesorios exclusivos, como auriculares ROG Delta II-KJP, el ratón ROG Keris II Origin-KJP y una alfombrilla ROG Scabbard II XXL-KJP. Una tableta que como podéis imaginar es tan exclusiva como cara, y tiene un precio que no está al alcance de cualquiera.

De hecho la nueva ROG Flow Z13-KJP ha comenzado sus reservas en 3700 dólares, por lo que sin duda alguna se va a convertir en un objeto de coleccionista que con el tiempo irá ganando valor. Junto con la tableta recibiremos una copia gratuita de Death Stranding 2 para PC, para que podamos estrenarla por todo lo alto. Sin duda un gadget único, de esos que seguro se agotan en cuestión de minutos a pesar de su elevado precio.