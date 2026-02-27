Las Huawei Band 11 y 11 Pro llegan a España con diseño renovado y mejor conectividad

Hace unas semanas os hablábamos de esta nueva pulsera de Huawei, que estaba cerca de convertirse en una realidad. Ahora sí que es real, porque Huawei ha lanzado la undécima generación de esta pulsera que está llamada una vez más a competir con las de Xiaomi, las icónicas Band, con unas armas que son siempre muy efectivas. Un precio rompedor, un diseño pulido y también mejoras que hace de ella una pulsera más estable.

Precio y disponibilidad

La Huawei Band 11 Pro se estrena con un excelente precio de 59,99 euros, sobre todo si tenemos en cuenta de que ofrece GPS. La versión estándar de la Huawei Band 11 cuesta 44,90 euros. El modelo base se puede comprar hasta en 7 colores diferentes, y el Pro en 3 colores distintos.

La nueva Huawei Band 11 | Huawei

Ficha técnica de las Huawei Band 11 y 11 Pro

Los dos modelos llegan con una pantalla de 1,62 pulgadas, con tecnología AMOLED, y con una resolución de 286x482 píxeles, así como una tasa de refresco de 60Hz, y la funcionalidad de pantalla siempre encendida. En el caso del modelo Pro, la pantalla ahora tiene cierta curvatura, que le da un aspecto más premium al conjunto, así como una carcasa más gruesa que transmite sensaciones de mayor resistencia a los golpes.

La pantalla cuenta con un brillo de 2000 nits depico en el modelo Pro, mientras que en el modelo normal este se reduce hasta los 1500 nits. La caja de las dos versiones está fabricada en aleación de aluminio, y es capaz de sumergirse hasta 5 atmósferas o 50 metros bajo el agua, por lo que podemos practicar deportes de agua sin ningún problema, y por supuesto hacer seguimiento de esas actividades.

El modelo estándar tiene un peso de 17 gramos, mientras que el Pro asciende hasta los 18 gramos, vamos, un peso casi imperceptible. Una de las grandes mejoras llega de la mano de la conectividad, ya que ahora cuentan con Bluetooth 6.0, la última versión de este estándar de comunicación inalámbrica, que ofrece una señal más robusta y estable. Ambos modelos cuentan con altavoces para poder hacer llamadas de teléfono.

En lo que al seguimiento de nuestra actividad deportiva se refiere, las dos nos ofrecen más de 100 deportes a los que seguir minuciosamente cada movimiento. Gracias a los diferentes sensores que pueden hacer seguimiento de la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en sangre, la variabilidad de la frecuencia cardiaca, así como hacer seguimiento tanto del sueño como de las fases de estrés.

A la hora de seguir la actividad física, el modelo Pro cuenta con una característica clave, como es la conectividad GPS, con ella se pueden registrar de manera sencilla los itinerarios sin necesidad de llevar el teléfono encima. En lo que a autonomía se refiere, ofrecen unas grandes prestaciones. Ya que con una carga completa pueden permanecer encendidas hasta 14 días seguidos, aunque con un uso algo más exigente, puede reducirse hasta los 8 días.