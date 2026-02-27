Ya puedes comprar el Huawei Watch GT Runner 2 en España

Huawei ha lanzado en nuestro país su nuevo smartwatch, esta vez la segunda generación de su reloj orientado a atletas y en general entusiastas del deporte, sobre todo aquellos que corren habitualmente. Este es un reloj que a nivel visual tiene un diseño muy fresco, moderno a la par que elegante. Y precisamente es un reloj que se diferencia del resto de la gama por un claro enfoque deportivo.

Precio y disponibilidad

El nuevo reloj de Huawei se estrena en nuestro país en la gama alta, con un precio de 449 euros, por lo que se codea con los modelos más avanzados del mercado en este sentido. Está disponible en tres colores, como son el naranja, negro y azul, en todos los casos con dos correas, una de textura textil de nylon y otra de silicona, en ambos casos con un marcado diseño deportivo. Ahora nos lo podemos llevar con una correa extra y un descuento adicional de 30 euros.

Huawei Watch GT2 Runner | Huawei

Ficha técnica del Huawei Watch GT Runner 2

Este reloj destaca por un posicionamiento de máxima precisión, por lo que no se limita como otros wearables a ofrecernos un GPS sin más, sin embargo en este caso es una evolución de esta tecnología, que nos permite disfrutar de un posicionamiento un 20% más preciso respecto de la anterior generación. De hecho es capaz de posicionarnos de manera más precisa desde el interior de edificios y túneles gracias a la antena flotante tridimensional.

Como decimos, es un reloj eminentemente deportivo, y por esa razón nos ofrece un potente asistente de eventos deportivos, para mantenernos informados de los grandes eventos a nivel mundial. También funciona como un completo entrenador, que se adapta a las necesidades de nuestro cuerpo y su desempeño. A la hora de hacer deporte puede medir determinados aspectos que normalmente los relojes comunes no pueden detectar.

Como el umbral de lactato, el índice individual de capacidad de carrera, la intensidad del entrenamiento, así como la potencia de carrera. También nos ayuda a preparar la carrera en pista, a calentar antes de correr con programas específicos, durante la carrera acceder a una guía de frecuencia cardiaca, a alertas de ritmo cardiaco, a mapas sin conexión a color o a una interfaz de controles muy sencillos.

Tras la carrera nos ayuda a comprender mejor nuestro rendimiento con un exhaustivo análisis, y nos guía para estirar con el objetivo de recuperarnos del esfuerzo que hemos llevado a cabo. En términos de salud puede hacer electrocardiogramas, analizar arritmias por ondas de pulso, y análisis de nuestra respiración en diferentes contextos. Un reloj que presume de una pantalla AMOLED con un gran brillo de 3000 nits. Por último la batería nos ofrece hasta dos semanas de uso con una carga completa, y 32 horas de uso si utilizamos la conectividad GPS.