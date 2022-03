¿Tienes alergia? Estos son los mejores gadgets para reducir sus síntomas

Dicen que la primera la sangre altera, pero para muchos esta estación se convierte en una auténtica pesadilla, sobre todos para los alérgicos. La época de año en la que los índices de polen se disparan y en la que es aconsejable tomar una serie de precauciones. Además, podemos usar una selección de gadgets inteligentes que nos ayudarán a paliar sus síntomas.

Gadgets inteligentes

Llega el mes de marzo y con él la época de polinización de muchas de muchas especies. Por delante los alérgicos tienen unos cuantos en los que el moqueo incesante, el licor de ojos y garganta los acompañarán durante día y noche. Para combatir los síntomas es habitual el uso de antihistamínicos, pero a veces no es suficiente y podemos hacer algo más para mejorar las condiciones. Para ello podemos usar unos gadgets con los que eliminar el exceso de particular de polen en suspensión y mejorar la humedad del ambiente, además de un método eficiente de barrera con el que no exponernos a los alergénicos.

Purificadores de aire con filtro HEPA | Xiaomi

Con la pandemia se han hecho muy populares los purificadores de aire, con sin filtro HEPA, estos además de atrapar los virus, también retienen las partículas en suspensión tanto de agentes nocivos como de polen. De modo que se reduce la exposición a las sustancias que provocan la alergia, en este caso el polen. Una muy opción son los purificadores inteligentes de Xiaomi, que permiten no solo programar su uso, sino que de forma automática se pondrán en funcionamiento al detectar niveles altos de partículas o el empeoramiento de la calidad del aire. Estos dispositivos Wifi, además se pueden gestionar a distancias gracias a su aplicación móvil y podemos activarlos y desactivarnos, aunque no nos encontremos en casa. Los filtros de estos dispositivos tienen una vida útil de entre 6 a 12 meses, en función del tiempo de uso diario y las condiciones ambientales en los que los usemos. Y permite el uso de dos tipos de filtros HEPA y antibacterianos, con lo que nos aseguramos de respirar aire más limpio y libre de gérmenes. El fabricante chino Xiaomi pone a nuestra disposición varios modelos los cuales podemos adquirir desde 89,99 euros.

Humificador inteligente | Xiaomi

Otro de los gadgets recomendables son los humificadores, estos dispositivos ayudan a mejorar la humedad en el ambiente. A menudo los alérgicos desarrollan otras patologías como la rinitis o el alma, con lo que se resecan las mucosas nasales. Algo que puede mejorar con la colocación de un humificador. Sobre todo, si eres de los despistados a los que se les olvida rellenar o poner el funcionamiento el aparato, tener un humificador inteligente es de lo más cómodo. El propio dispositivo nos avisa si le falta agua o si necesita de mantenimiento. Al igual que el dispositivo anterior también dispone de Wifi con lo que podemos controlarlo a distancia y programarlo para que se active si detecta un grado bajo de humedad. Una opción puede ser el Mi Smart Antibacterial Humificador de Xiaomi, el cual podemos encontrarlo por un precio que ronda los 59,99 euros.

Mascarillas con filtros de aire | LG

Pero si salimos de casa, también podemos hacer frente a los altos niveles de polen en el ambiente. Ahora que no es extraño ver a gente por la calle con mascarillas, podemos hacer uso unas mascarillas algo más sofisticadas que incluyen filtros HEPA, como son las Puricare Wearable Air Purifier de LG. En realidad, se trata de un purificador de aire facial, que nos permite respirar el aire filtrado reduciendo así la cantidad de polen que respiramos reduciendo sus efectos. Con una autonomía de 8 horas, adapta la velocidad de filtrado a nuestra respiración. Su precio puede varias en función de establecimiento de compra, pero es una muy buena inversión para paliar los síntomas de la alergia.