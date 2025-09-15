CON UN DISEÑO EXQUISITO
El altavoz Bluetooth Xiaomi Sound Party ya está a la venta en España
El nuevo altavoz de Xiaomi llega a España con un importante premio de diseño bajo el brazo, y características muy solventes.
Aunque prácticamente cuando está acabando el verano, Xiaomi ha lanzado en nuestro país un nuevo altavoz Bluetooth, que como sabéis son especialmente populares en estas fechas estivales, con buen tiempo y días más largos, donde aprovechar el potencial de estos altavoces para una buena fiesta. En esta ocasión nos hemos fijado en el nuevo Xiaomi Sound Party, que no es otra cosa que un nuevo altavoz inalámbrico que nos ofrece unas buenas prestaciones para disfrutar de él no solo al aire libre, sino también en casa.
Precio y disponibilidad
El nuevo Xiaomi Sound Party acaba de llegar a España. De hecho, ya se puede comprar en la tienda oficial de Xiaomi en nuestro país. Su precio es de 129,99 euros, acorde a las características que nos ofrece, y sobre todo su buen sonido.
Ficha técnica del Xiaomi Sound Party
Lo primero que hay que destacar es que este altavoz llega presumiendo de premio de diseño, concretamente del prestigioso reddot 2025, obteniendo un If Deisgn Award. Como aseguran desde Xiaomi, y como podemos observar en su nombre, este es un altavoz diseñado especialmente para fiestas. Todo gracias a sus posibilidades técnicas, como un Tweeter de 15 W, que viene acompañado de un Woofer de 35 W, así como de un modo de refuerzo de graves.
Un altavoz que presume de un sonido de mucha calidad, que ha sido optimizado por el equipo de expertos de Golden Ear de Harman, que en este caso destaca por ofrecer unos potentes graves y un sonido de alta calidad también con música. Un modelo que se puede combinar con un segundo conectado mediante Bluetooth, para obtener un sonido estéreo más envolvente con ambos.
Aunque también se pueden conectar hasta 100 unidades de estos altavoces, para obtener un espectacular sonido de enorme potencia. Un altavoz que destaca por contar con un diseño, que como decimos, ha sido premiado, y que cuenta con una fina línea naranja atravesándolo, y que se puede convertir en un asa de transporte. Este altavoz cuenta con iluminación tridimensional, para darle un aspecto festivo a nuestras reuniones.
Puede iluminarse en multitud de colores, en tonos naranjas, amarillos, blancos, rojos o púrpuras. También es resistente al agua y al polvo, gracias a la certificación IP67. Esto quiere decir que podemos usarlo incluso bajo una llovizna. Con él podemos hacer llamadas y usarlo de manos libres, mientras que con el módulo NFC podemos conectar rápidamente el smartphone para que comience a reproducir música.
Su batería nos ofrece una autonomía de 26 horas de reproducción con una carga completa, esta tiene una capacidad de 5200 mAh, por lo que tenemos energía para muchos días. Incluso podemos usar este altavoz como un PowerBank improvisado, para cargar otros dispositivos.
