Ya puedes comprar el Redmi 15C de manera oficial en España

Después de muchas filtraciones, y apariciones en algunos países europeos y operadores, el Redmi 15C, uno de los móviles más asequibles de Xiaomi, ya está a la venta en nuestro país. Lo podemos comprar por las vías habituales, y como vamos a ver a ahora, con un precio bastante ajustado si tenemos en cuenta de algunas características imposibles de concebir en un móvil de este precio hace apenas unos meses.

Precio y disponibilidad

El nuevo Redmi 15C ya se puede comprar a través de la tienda oficial de Xiaomi en España desde 149,99 euros. Este precio es para la versión de 4 GB+128 GB, mientras que si optamos por la que cuenta con 4 GB+256 GB, el precio asciende a 169,99 euros. Cada una de las variantes llega en los mismos cuatro colores, como son naranja crepúsculo, azul nocturno, verde menta y negro medianoche. Ambos modelos ya están disponibles y si somos nuevos usuarios, nos podemos beneficiar de un descuento de 10 euros.

El Redmi 15C | Xiaomi

Ficha técnica del Redmi 15C

Este teléfono llega con un procesador MediaTek Helio G81 Ultra, que es uno de los más potentes de la gama de entrada de smartphones, no le hace ascos a nada, y trabaja realmente bien tanto para tareas casuales como para jugar a algunos títulos exigentes. Su pantalla es uno de los aspectos destacados, sobre todo por su gran tamaño, que roza las 7 pulgadas, concretamente 6,9 pulgadas.

Esta presume de 120 Hz de tasa de refresco, y, por tanto, de imágenes muy fluidas en movimiento. Su resolución es HD+ un estándar ya en esta gama, quizás le echamos en falta un panel AMOLED, como el de alguno de sus competidores en esta franja de precio. La cámara de fotos de este teléfono es bastante básica, no podemos esperar maravillas en este caso desde luego.

Y es que cuenta con dos sensores, el principal es uno de 50 megapíxeles, dentro de la media, mientras que el sensor secundario es uno auxiliar QVGA. Delante, la cámara para hacer selfies y videollamadas tiene una resolución de 8 megapíxeles, lo habitual en este tipo de dispositivos accesibles. Uno de los apartados donde destaca este teléfono es la batería, que cuenta con una capacidad de 6000 mAh, así como una potencia de carga de 33 W, que para esta gama es bastante solvente.

Un móvil que a pesar de la gran capacidad de su batería, es bastante delgado, ya que se encuentra por debajo de los 8 mm, justo en los 7,99 mm de grosor, lo que es prácticamente nada para un dispositivo de este tipo de prestaciones. El lector de huellas lo tiene integrado en el botón lateral de encendido, mientras que también se apoya en el reconocimiento facial basado en IA para identificarnos. También llega con NFC como conectividad para hacer pagos en establecimientos.

Es resistente a las salpicaduras de agua y al polvo con una certificación IP64, bastante elevada. No faltan tampoco conectividad Wi-Fi: 2,4 GHz y 5 GHz, así como compatibilidad con radio FM y conector para auriculares. También hay Bluetooth 5.4, así como sonido compatible con los codecs de alta resolución AAC, SBC y LDAC.