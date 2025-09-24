Nueva GoPro Max 360 2: graba vídeos esféricos con resolución 8K

Como os contábamos hace unos días, GoPro ha presentado su nueva cámara de 360 grados, de las que nos permiten grabar todo a nuestro alrededor para visualizar nuestras actividades extremas como si estuviéramos allí de nuevo. Estas cámaras nos ofrecen cada vez mejores prestaciones, y este es un gran ejemplo, porque la resolución con la que podemos grabar vídeos ya llega hasta el 8K, algo nunca visto antes en cámaras de este tipo, como te mostramos a continuación.

Así es la nueva cámara de 360 grados de GoPro

Esta Max 2 llega sin duda alguna con la grabación 8K como su gran atractivo, y es que ahora esta cámara es capaz de proporcionarnos hasta un 21% más de resolución que cualquier cámara similar de su competencia, siempre según los mensajes de la propia firma. Esta cámara, para poder capturar en 360 grados, cuenta con dos lentes de 180 grados dispuestas en cada lado de ella, de esta forma su grabación conjunta permite grabar todo a nuestro alrededor.

Después, cuando visualizamos el vídeo, podemos fijar la vista en el detalle que más nos interese en la acción que nos rodeaba mientras grabábamos. Una cámara que cuenta con la tecnología necesaria para que cuando grabamos con un gran palo selfie, este desaparece mágicamente de los vídeos para que los publiquemos de inmediato sin ningún tipo de edición.

Una cámara que nos permite grabar vídeos esféricos en 4K a cámara lenta de 100 fps, un lujo que desde luego está al alcance de muy pocas cámaras. En el caso de hacer estos vídeos en 5K, se limita a 60fps, que también aporta algo de cámara lenta. Esta nueva cámara cuenta con color de 10 bits, que captura más colorido que nunca, incluso para el entorno profesional, con codificación GP-Log con LUT.

A la hora de hacer fotos, el formato esférico nos da total libertad para encuadrar las escenas, y darle una perspectiva única. Y es que una foto de este tipo nos permite recortar decenas de perspectivas diferentes frente a una foto tradicional, sobre todo por la gran resolución a la que es capaz de capturar la imagen. Una cámara que cuenta con pantalla táctil, desde la que podemos no solo encuadrar los vídeos y fotos, sino también controlar todos sus parámetros.

Las fotografías que hacemos con esta cámara son de hasta 29 megapíxeles en el formato de 360 grados. En el modo de una sola lente utiliza 12 megapíxeles. Esta cámara se puede sumergir en el agua hasta 5 metros, algo imprescindible para poder grabar en 360 grados nuestras aventuras más extremas. En términos de autonomía, la batería se comporta de manera extraordinaria incluso en climas fríos, algo que normalmente les afecta reduciendo su capacidad. Una cámara que llega acompañada de todo tipo de accesorios para grabar en cualquier situación.

Precio de la GoPro Max 2 360

La nueva cámara de GoPro ya se puede comprar en España por 519,99 euros, aunque a modo de reserva. Si nos hacemos con ella podemos contar con un año de suscripción GoPro Premium totalmente gratis, con almacenamiento ilimitado en la nube, sustitución de la cámara si se daña y descuento en accesorios.