La tableta Redmi Pad 2 SE se presenta este mes, ¿qué sabemos de ella?

Xiaomi está ultimando los detalles de un nuevo lanzamiento en su gama de tabletas más accesibles, de cara a este mes de abril. El modelo SE de la Redmi Pad llegaba hace unos meses con una relación de prestaciones y precio muy interesante, y ahora un teaser nos muestra abiertamente el diseño de la nueva generación, que está cerca de convertirse en una realidad.

Un nuevo diseño, y mejores prestaciones

Parece que la nueva tableta de Xiaomi ofrecerá cambios en su aspecto, sobre todo en su módulo de cámara, que ahora tiene un diseño diferente, más estilizado, y que desde luego le da un toque más premium a la tableta. Ahora bien, lo que nos interesa saber es si los cambios llegan también a otras partes de la tableta más importantes, como el procesador o la batería.

Quien ha desvelado el aspecto ha sido el directivo de Xiaomi Lu Weibing, que ha destacado de ella que contará con una alta tasa de refresco y una pantalla de alto brillo. Por lo que parece que la firma china busca ofrecer una tableta con un aspecto visual potente, sobre todo orientado a sacarla partido en términos de rendimiento, consumiendo contenidos de calidad.

Además de esto, el responsable de Xiaomi ha dado otros detalles interesantes, como que la pantalla tendrá una diagonal de 9,7 pulgadas. Lo que quiere decir que su resolución 2K será más que suficiente y aportará una gran densidad de píxeles a las imágenes. Además contará con las certificaciones de TÜV Rheinland de triple protección para la vista, que certifica que nos brindará una gran calidad de imagen sin fatigarse.

Otro aspecto importante que ha desvelado es la batería, su capacidad, que tendría 7600mAh. Si bien no es de las más grandes que hemos visto para una tableta de estas dimensiones, es evidente que se trata de una buena capacidad. Por último, Lu Weibing ha confirmado que la tableta se lanzará junto al Redmi K90 Max, el nuevo teléfono de alta gama de la marca de Xiaomi.

Una presentación que debería celebrarse a lo largo de este mismo mes de abril. Para esa presentación también se esperan otros productos destacados de Redmi, como el portátil Redmi Book Pro 2026, que representará también a la gama más premium de portátiles de Xiaomi, que tiene en Redmi a su enseña más prolífica en este segmento.

Veremos cómo es finalmente su ficha técnica, pero la insistencia del directivo de Xiaomi por la pantalla nos invita a pensar que esta puede ser el aspecto más destacado de la tableta, y que quizás veamos otros aspectos, como el procesador, mucho más parecido a su predecesor. El primer Redmi Pad SE contaba con un Snapdragon 680, no estaría mal contar con un nuevo Snapdragon 6 Gen 4, al menos para implementar la posibilidad de contar con 5G en ediciones con datos móviles.