Apple apuesta por lo mini, nuevos iPad y Mac compactos a la vista

La gama de dispositivos de Apple cuenta con numerosos dispositivos, que no solo se diferencian por especificaciones técnicas, sino también por su tamaño, las gamas Mini de los de Cupertino llevan al extremo la miniaturización de los dispositivos. Es el caso de los Mac Mini o iPad Mini, que destacan por un tamaño reducido y altas prestaciones. Ahora sabemos que Apple está cerca de lanzar una nueva generación de estos dispositivos, y estarían cerca de hacerse realidad, vamos a conocer más detalles de los planes de Apple.

¿Qué podemos esperar de ellos?

Las informaciones tienen toda la credibilidad posible, ya que provienen de Mark Gurman, el analista más cercano a Apple, que ha compartido en Bloomberg detalles sobre los futuros lanzamientos de la marca en este segmento de tamaño reducido. Ahora, lo que asegura el analista es que Apple está probando actualmente versiones del Mac Mini que contarían con chips M5 y M6, pero todavía no tiene claro cuál es el que ha elegido finalmente la firma californiana, por lo que es una duda razonable a día de hoy.

Actualmente, el Mac Mini cuenta con chips M4 y M4 Pro, y no se actualiza desde finales del año 2024, por lo que obviamente le va a venir muy bien recibir una inyección de rendimiento. Y al llevar tanto tiempo sin actualizar, Apple podría permitirse comercializarlo con cualquiera de los dos chips, pues en ambos casos supondría un claro salto de calidad. Y lo más importante, podría presentarse en los próximos días, por lo que se adelantaría incluso a la Keynote más importante de Apple de septiembre.

Pero hay más novedades, en este caso relacionadas con el iPad Mini. ya que, según Gurman, hay una nueva versión en desarrollo que podría lanzarse con pantalla OLED, así como un nuevo procesador, probablemente se trataría del chip A19 Pro o el A20 de Apple, los que suelen equipar los últimos iPhone. Un modelo que también estaría muy cerca de convertirse en realidad, ya que se podría presentar el próximo mes de octubre.

Así que tenemos dos grandes lanzamientos de Apple muy cerca, sobre todo el caso del Mac Mini, que si llega en los próximos días, lo más probable es que debute oficialmente mediante una nota de prensa en la sala de Apple. En cualquier caso, son mejoras importantes para unos modelos que son extremadamente populares. El Mac Mini es para muchos el dispositivo perfecto para ejecutar modelos de IA y experimentar con ellos.

Mientras que el iPad Mini es la mejor alternativa al iPhone hsata que llegue el modelo Ultra, porque cuenta con una pantalla más grande, pero no demasiado, y es extremadamente portátil sin renunciar a la potencia que caracteriza a las tabletas de Apple. Sobre todo esta nueva generación que, además de ser más potente, contará con una pantalla OLED; que por fin nos ofrecerá negros puros y un contraste elevado con unos colores mucho más vívidos.