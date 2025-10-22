Sumérgete en el universo Nintendo con la renovada app de instax mini Link 3 para Switch

El mercado de impresoras inalámbricas tiene en las Instax mini Link de Fujifilm a una de sus grandes referentes. Si bien la impresora es la misma que se lanzó hace unos meses, ahora recibe un nuevo impulso gracias a la asociación de la marca con Nintendo. Y es que han lanzado una edición basada en el universo Nintendo, que desde luego se va a convertir en un imprescindible para muchos fans de la marca de cara a las próximas Navidades. Además, estrena nueva app para poder imprimir nuestros mejores momentos jugando.

Nueva app instax mini link

Esta es la app que tradicionalmente usan las impresoras inalámbricas de Fujifilm, y ahora se ha actualizado para dar cabida a una serie de mejoras que llegan de la mano de esta nueva edición Nintendo. Esta se caracteriza por contar con una funda original de Nintendo que muestra, por un lado, a Super Mario y por el otro uno de los míticos cubos que nos permiten recoger monedas y objetos cuando los golpeamos con Mario.

Nueva impresora instax mini link Nintendo | Fujifilm

La app se ha actualizado para estrechar la relación entre Nintendo Switch y la Instax mini link, añadiendo nuevas funciones. Estas funciones que se han actualizado son las de instax AiR Studio y Click to Collage. La primera de ellas nos permite imprimir fotos desde una app interactiva que nos permite añadir a cada una de las instantáneas elementos que tradicionalmente se encuentran en el Reino Champiñón.

Simulando a Mario y sus icónicos saltos, apareciendo desde una de sus grandes tuberías. Y otros efectos que convierten a esta app en todo un fotomatón tematizado en el vasto universo de Nintendo. La nueva función Click to Collage puede capturar seis imágenes en intervalos de tres segundos, como en los tradicionales fotomatones, con la peculiaridad en este caso de que podemos añadir a cada una de estas fotos personajes, objetos y más elementos del mundo de Super Mario, para decorar las fotos tomadas en esos intervalos.

La app de estas impresoras de Fujifilm para Nintendo Switch lleva disponible ya cuatro años, y ahora por tanto se actualiza para ofrecer más opciones de personalización y funciones como la impresión de nuestras capturas de pantalla de las distintas partidas. El pack de Instax mini Link3 con la nueva funda de Nintendo se pondrá a la venta en España el próximo 30 de octubre de 2025 por 159,99 euros, mientras que la app se actualizará con todas estas novedades ese mismo día.

Desde luego, con esta nueva funda, la impresora de Fujifilm se convierte en un gadget imprescindible para los seguidores de Nintendo, que si cuentan con una Nintendo Switch van a poder crear un mural de fotos impresas con sus mejores momentos en los juegos más icónicos de la consola de Nintendo.