Las nuevas gafas inteligentes Oakley Meta Vanguard llegan a España

Meta ha dado en el clavo con sus gafas inteligentes, primero con las Ray-Ban, que se han convertido en un referente de este mercado, y ahora también con su colaboración con otra firma de gafas icónica, como es Oakley. En esta ocasión ha lanzado en España su nuevo modelo Vanguard con un diseño deportivo agresivo y que cuenta con las mismas funciones de las otras gafas de Meta, incluso mejoradas en algunos aspectos concretos.

Precio y disponibilidad

Estas nuevas Oakley Meta Vanguard se han lanzado en España con un precio de 549 euros, estando disponibles en cuatro modelos de diferentes acabados, con lentes Prizm Road en color rojo, amarillo, gris y azul, con monturas negras y blancas.

Oakley Meta Vanguard | Oakley / Meta

Ficha técnica de las nuevas Oakley Meta Vanguard

La principal característica que hace diferentes a estas gafas es la integración de Meta AI. Con la inteligencia artificial de Meta junto con la cámara incorporada, podemos preguntarle a Meta AI por el mundo que nos rodea, lugares, monumentos, productos en la estantería de un supermercado, y cualquier cosa que se nos ocurra. La IA identificará el entorno y resolverá todas nuestras dudas.

En este caso de Oakley la IA de Meta tiene un enfoque más centrado en la actividad física, y en la obtención de estadísticas desde la propia app de meta AI. La cámara de estas gafas tiene un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles, que puede capturar las imágenes y vídeos con una resolución 3K. Meta asegura que el sonido de estas gafas es mejor incluso que los modelos de Ray-Ban, y nos ofrece un audio inmersivo que emana directamente de la propia montura.

La batería de estas nuevas gafas nos ofrece hasta 6 horas de audio continuo, así como 9 horas de uso cotidiano. La funda de las gafas incorpora una batería que las recarga para brindarles hasta 36 horas más de autonomía con una sola carga. Esta funda se puede cargar rápidamente al completo en tan solo 75 minutos. Las lentes de estas gafas son otros de sus puntos fuertes.

Y es que cuentan con cristales Prizm, que proporcionan un contraste que favorece detalles nítidos, incluso con cambios bruscos de luz o clima. Las gafas se pueden configurar y personalizar desde la app de Meta AI, donde podemos acceder a todos los detalles de su funcionamiento, personalizar funciones y actualizarlas para recibir nuevas características, sobre todo relacionadas con la IA.

Y es que estas gafas y otras de Meta con la IA integrada nos permiten hacer cosas tan útiles como hacer traducción en tiempo real de conversaciones. De momento parece que Oakley no apuesta todavía por una versión de estas gafas con pantalla integrada, como las que hemos conocido de Meta hace unas semanas, y que se han presentado junto a la segunda generación de las Ray-Ban Meta.