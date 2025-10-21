Nuevos ebook BOOX Note Air5 C y BOOX Palma 2 Pro con pantallas a color, 5G y Android

Cómo han cambiado en los últimos años los lectores de libros electrónicos. Aquel dispositivo, que tradicionalmente contaba con pantalla de 6 pulgadas de tinta electrónica, ahora tiene factores de forma diferentes, ofrecer pantallas a todo color, y conservando esta tecnología que permite visualizar páginas como si fueran papel. Eso y mucho más es lo que nos ofrecen los nuevos ebook BOOX Note Air5 C y BOOX Palma 2 Pro, que proponen formatos muy diferentes a los habituales, y en algunos casos más parecidos a un smartphone.

Ficha técnica del BOOX Palma 2 Pro

Sin duda este es el más sorprendente de los dos nuevos lanzamientos. Ya que ese trata de un dispositivo que nos ofrece un factor de forma similar al de un smartphone, pero en este caso, cuenta con una pantalla de tinta electrónica. Además es compatible con el lápiz inteligente de BOOX, por lo que es incluso más útil y le podemos sacar más partido a su pantalla táctil.

BOOX Palma 2 Pro | BOOX

Este cuenta con tecnología eInk a color Kaleido 3 en una pantalla con diagonal de 6,13 pulgadas, pero con un factor de forma similar al 16:9 habitual de los smartphones. Este modelo además nos permite contar con conectividad 5G, gracias a un módem compatible, y esto a su vez nos indica todo el potencial que tiene.

Porque por ejemplo, gracias a esa conectividad, vamos a poder exprimir a fondo su sistema operativo Android 15, por lo que no solo podemos leer libros o artículos de prensa y revistas con sensaciones de papel, sino que además podemos instalar cualquiera de las miles de apps disponibles en la Play Store.

Volviendo a la pantalla, nos ofrece tonos naturales, suaves, y ha sido diseñada para evitar la fatiga de nuestros ojos. Además tiene retroiluminación de doble tono. Es un dispositivo potente, que viene con 8GB de memoria RAM. En definitiva, lo más cercano a un smartphone con Android 15 que destaca por su pantalla de tinta electrónica. Se pone a la venta en 399,99 euros.

Ficha técnica del BOOX Note Air5 C

Por su parte, este otro modelo llega con una pantalla mucho más grande, de 10,3 pulgadas, y una relación de aspecto más parecido al 4:3, similar a la del Kindle Scribe. Cuenta con una pantalla con tecnología eInk Kaleido 3 a color. Igualmente, tiene un acabado antirreflejos y un tacto que junto a la tinta electrónica transmite sensaciones similares al papel. En esta ocasión llega con pines magnéticos que permiten colocar al instante accesorio como una funda con teclado, lo que le convierte en un momento en un portátil.

BOOX Note Air5 C | BOOX

Su rendimiento depende de 6GB de memoria RAM, 64GB de almacenamiento interno, y de Android 15 como sistema operativo, con las miles de apps de la Play Store a nuestro alcance. También incorpora el lápiz óptico Pen3, que tiene un tacto de bolígrafo. También hay funciones de IA como Smart Scribe, que pueden modificar trazos y textos creados a mano. Además es un dispositivo ultradelgado, con un perfil de solo 5,8 mm. Se pone a la venta por 529,99 euros.