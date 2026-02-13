Los Sony WF-1000XM6 llegan a España: nuevo diseño y mejor cancelación de ruido

Lo esperábamos con muchas ganas, y sabíamos que hoy era el día elegido por Sony para presentar sus nuevos auriculares intraurales de alta gama. A pesar de que su nombre no es precisamente el más comercial que hemos conocido, los nuevos auriculares han levantado mucha expectación en las últimas semanas gracias a las diferentes filtraciones. Unos auriculares que vuelven a presumir de la cancelación de ruido más potente del mercado, mejorando incluso a la de sus predecesores.

Precio y disponibilidad

Los nuevos auriculares de Sony se estrena en nuestro país en dos colores, negro y blanco. Y lo hacen con un precio recomendado de 299 euros, similar al de sus predecesores. La entrega se realiza en un plazo de unos cuatro o cinco días.

Los nuevos Sony WF-1000XM6 | Sony

Ficha técnica de los Sony WF-1000XM6

Como los definen desde Sony, estos auriculares ahora son más refinados, entre otras cosas porque han actualizado su diseño para hacerlo más elegante y funcional. Pero lo más importante es una vez más su característica estrella, como es la cancelación activa de ruido. Esta ahora es un 25% más potente que la de sus predecesores, por lo que vamos a poder disfrutar sin duda alguna de un mayor silencio incluso en los lugares más ruidosos.

Lo consigue gracias al nuevo chip HD Noise Cancelling QN3e, que mejora de manera espectacular el rendimiento en este aspecto. Trabaja junto al Integrated Processor V2 gestionando los datos en 32 bits. Además, la captación de sonido a cancelar ahora es más precisa, ya que ha pasado a tener 8 micrófonos, frente a los 6 de la anterior generación. El sonido nos ofrece la máxima calidad, con compatibilidad con LDAC, el códec de audio de alta resolución de Sony, así como DSEE Extreme, que se vale de la IA para mejorar la calidad de archivos comprimidos.

La antena interna de estos auriculares ahora es un 50% más grande, por lo que las interrupciones de reproducción ahora son mínimas. Además, son compatibles tanto con Bluetooth LE Audio como con el nuevo estándar Auracast. La autonomía de estos auriculares nos proporciona 8 horas de uso continuo incluso con la cancelación de ruido activada. Y esta aumenta hasta las 24 horas con la batería del estuche.

Es compatible con carga inalámbrica Qi, y la carga rápida permite disfrutar de horas de reproducción con solo unos minutos de carga. Es resistente a las salpicaduras y el sudor gracias a la certificación IPX4. Sobre su diseño, este es más pulido que nunca, ya que ahora son un 11% más delgados que sus predecesores. Esto los hace más cómodos de llevar y además sobresalen menos de la oreja.

En el diseño exterior ahora se puede apreciar también la nueva estructura de ventilación, que es capaz de mejorar el flujo de aire en el interior de los auriculares. Lo que no solo ayuda a ecualizar la presión, sino que reduce ruidos internos molestos, como los pasos o el sonido de la masticación. Además, el estuche de carga incluye un pequeño relieve que facilita la extracción de los auriculares.