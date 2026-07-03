Sony no dará marcha atrás y ya prepara el adiós definitivo a los juegos en disco

El pasado 1 de junio, la compañía sorprendió con un anuncio que no ha hecho ni pizca de gracia a los jugadores: Sony dejará de fabricar discos físicos para nuevos juegos de PlayStation en enero de 2028. Y todo apunta a que, aunque la polémica ha sido bastante grande, Sony no va a cambiar de opinión. Al punto de que ya ha empezado a dar los primeros pasos para apostar al 100% por el formato físico.

O esto e lo que se desprende de la última información que ha comenzado a circular, y donde se ha podido osaber que una de las dos plantas de producción de discos ópticos que todavía mantiene Sony DADC cambiará parte de su actividad tras la decisión de PlayStation.

Sony ya está desmantelando sus fábricas de discos ópticos

Hablamos de la fábrica de Thalgau, en Austria, un centro imprescindible hasta ahora y que actualmente produce alrededor de 600.000 discos al día, incluyendo unidades para PlayStation. Y que desmantelen esta fábrica demuestra que la compañía no solo ha tomado una decisión comercial, sino que ya está moviendo piezas en sus fábricas para vivir con muchos menos discos en el futuro.

PlayStation 5 | Girts Ragelis / iStock

El dato más llamativo lo ha dado Dietmar Tanzer, CEO de Sony DADC, en declaraciones al medio ORF Salzburg. PlayStation representa actualmente cerca del 50% del volumen de esta planta, aunque solo una parte corresponde a nuevos pedidos. Y de cara a 2028, la caída prevista rondaría aproximadamente el 10% del volumen total. Es decir, la fábrica no se queda sin trabajo de un día para otro, pero sí pierde una parte importante de la actividad ligada a los nuevos lanzamientos físicos de PlayStation.

Para compensar ese cambio, Sony ha invertido 30 millones de euros en la transformación de la planta, que pasará a centrarse también en la producción de microlentes. Así que el hueco que van dejando los discos se está ocupando con otra línea de negocio. Cuando una empresa empieza a reconvertir fábricas, formar trabajadores y adaptar instalaciones, normalmente no está pensando en dar marcha atrás.

Así que el final de los juegos en formato físico para PlayStation es muy real, nos guste o no. Y recordemos que el cambio no afectará a los juegos publicados antes de enero de 2028 ni a los que lleguen en disco antes de esa fecha. Eso da cierto margen para que disfrutemos de los últimos juegos en formato físico de la compañía nipona.