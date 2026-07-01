Sony dejará de fabricar discos físicos para nuevos juegos de PlayStation en enero de 2028

La industria del videojuego acaba de recibir un varapalo histórico. Sony ha confirmado que dejará de fabricar discos físicos para los nuevos juegos que lleguen a las consolas PlayStation a partir de enero de 2028. Es decir, desde esa fecha, los lanzamientos nuevos estarán disponibles únicamente en formato digital, tanto a través de PlayStation Store como mediante códigos o tarjetas digitales que podrán comprarse en tiendas.

El cambio es importante, y no solo por lo que supone a nivel comercial. Durante décadas, el disco ha sido una parte esencial de la experiencia de jugar en consola. Comprar un juego, abrir la caja, colocar el disco en la PlayStation y guardarlo en la estantería ha formado parte de la rutina de millones de jugadores.

Pero Sony considera que el mercado ya se está moviendo claramente en otra dirección y que el formato digital ha ganado la partida entre buena parte de los usuarios. Y, para ser sinceros, se ahorran mucho dinero eliminando el formato físico.

Sony dejará de vender juegos en formato físico

Según la compañía, esta decisión responde a un cambio en las preferencias de consumo y a una tendencia que se está viendo en toda la industria del entretenimiento. Cada vez más jugadores optan por comprar sus títulos directamente desde la tienda digital de PlayStation, descargar el juego y tenerlo asociado a su cuenta.

Sobre el papel, es más cómodo, evita desplazamientos, permite acceder al contenido al instante y encaja mejor con un modelo en el que las actualizaciones, expansiones y servicios online tienen cada vez más peso.

Pero no es la realidad, ya que hay muchos jugadores que quieren disfrutar del formato físico. Además de que las compras digitales no te garantizan la propiedad del título en sí para siempre: en cualquier momento lo pueden eliminar del catálogo y te quedarás sin él.

Además, para muchos jugadores el formato físico no es solo una forma de comprar juegos, sino también una manera de conservarlos, revenderlos, prestarlos o coleccionarlos. El disco ofrece una sensación de propiedad más tangible que una licencia digital asociada a una cuenta.

Si bien es cierto que todavía queda un tiempo hasta que esto suceda, Sony ha dejado claro que hasta 2028 seguirá distribuyendo sus juegos en formato físico, si piensas comprar una nueva consola, mejor que no tenga lector de discos. Sencillamente, este elemento va a ser completamente innecesario.