El nuevo monitor gaming de AOC combina 260 Hz, baja latencia y un precio sorprendente

AOC sigue ampliando su catálogo de monitores gaming de cara a 2026. Y ahora nos ha sorprendido con el nuevo AOC GAMING 25G4ZR, un monitor Full HD de 24,5 pulgadas que llega con una frecuencia de actualización overclockeada de 260 Hz, panel Fast IPS y un precio que sorprende.

Un monitor perfecto para jugar o trabajar y que cuesta 149,99 euros. Una cifra de escándalo viendo todo lo que ofrece el AOC GAMING 25G4ZR. Veamos todo lo que esconde este monitor. Según César Acosta, Senior Gaming Product Manager de AGON by AOC; "la competencia se basa en el formato de 24.5 pulgadas, y la gama G4 ahora abarca desde los 260 hasta los 420 Hz. El 25G4ZR es el punto de entrada ideal, ya que combina el tamaño que prefieren los jugadores competitivos con un rendimiento realmente rápido, todo ello a un precio muy competitivo".

Ficha del AOC GAMING 25G4ZR

AOC tampoco se ha olvidado de la comodidad. El monitor incorpora un soporte ergonómico con ajuste de altura de hasta 130 milímetros, además de inclinación, giro y pivote. Esto permite adaptar la pantalla a la postura de cada jugador, algo importante si pasas muchas horas jugando o si también utilizas el equipo para estudiar o trabajar. Además, incluye tecnologías como Low Blue Light y Flicker-Free, pensadas para reducir la fatiga visual durante las sesiones más largas.

El AOC GAMING 25G4ZR ofrece una frecuencia de actualización nativa de 240 Hz, aunque puede alcanzar los 260 Hz mediante overclock. A esto se suma un tiempo de respuesta de hasta 1 ms GtG, junto con un MPRT de 0,3 ms. Por lo que, pese a su bajo precio, este equipo contará con unas características muy decentes para cualquier usuario gamer.

Un monitor de 24.5 pulgadas, el estándar más habitual, y que ofrece resolución Full HD. Además, cuenta con tecnología Fast IPS, que permite combinar tiempos de respuesta rápidos con una buena calidad de imagen, colores vivos y ángulos de visión amplios de 178 grados. Además, incluye tecnologías como Low Blue Light y Flicker-Free, pensadas para reducir la fatiga visual durante las sesiones más largas.

Como seguramente sabrás, la baja latencia es básica a la hora de jugar, el monitor AOC GAMING 25G4ZR incluye un modo Low Input Lag pensado para reducir al mínimo el retraso entre la acción que realizas y lo que aparece en pantalla. También cuenta con Adaptive-Sync, una tecnología pensada para mejorar la sincronización entre la tarjeta gráfica y el monitor. Por lo que podrás exprimir tus juegos preferidos

Disponibilidad y precio

Y lo mejor está en su precio. El nuevo AOC GAMING 25G4ZR ya está disponible y cuesta 149,90 euros, una cifra muy atractiva viendo todo lo que ofrece este equipo.