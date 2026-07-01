Dreame lanza en España su nueva fregona eléctrica con agua caliente a 90 grados

El conocido fabricante acaba de anunciar la llegada de la Dreame T16 Pro Heat a España, una potente fregona eléctrica de gama alta que apuesta por una limpieza con agua caliente a 90 grados, una succión de 30.000 Pa y un diseño ultrafino que permitirá para llegar a zonas complicadas.

Un producto de gama premium y que promete ofrecer la mejor experiencia de limpieza en el hogar. Veamos todo lo que esconde esta fregona eléctrica Dreame T16 Pro Heat.

Diseño y características de la Dreame T16 Pro Heat

A nivel estético, la Dreame T16 Pro Heat es un producto con unas dimensiones muy comedidas. Además, la nueva fregona eléctrica de Dreame tiene un perfil de solo 9,85 centímetros y puede colocarse completamente plana en una posición de 180 grados. Gracias a ello, podrás limpiar debajo de camas, sofás y muebles bajos con más facilidad, una zona que suele ser especialmente incómoda con aspiradoras o fregonas convencionales.

Dreame T16 Pro Heat | Dreame

Y ojo, que esta Dreame T16 Pro Heat dejará todo como los chorros de oro gracias a su sistema de limpieza con agua caliente. Al punto de que el dispositivo puede trabajar con agua a una temperatura de hasta 90 grados, perfecto para acabar con las manchas más persistentes.

Un sistema que ayuda a disolver la grasa y la suciedad incrustada antes de recogerla para brindar los mejores resultados. Sin duda, tu mejor compañera en zonas como la cocina, donde suelen acumularse restos de comida, grasa o manchas pegajosas que no siempre salen a la primera.

Por si no fuera suficiente, la Dreame T16 Pro Heat combina ese lavado con agua caliente con una potencia de succión de 30.000 Pa, de forma que puede recoger tanto líquidos como polvo, suciedad seca o pelos en una sola pasada.

Y los dueños de mascotas son uno de los perfiles que más agradecerán otra de las funciones que incluye la Dreame T16 Pro Heat. La marca destaca que este modelo cuenta con un sistema anti-enredos de doble rascador, diseñado para evitar que el pelo se quede atrapado en el rodillo.

¿No te parece suficiente? Esta fregona eléctrica es capaz de limpiar bordes y esquinas. Para ello, el dispositivo incorpora la tecnología WhaleSweep, un brazo robótico que se extiende automáticamente para alcanzar zonas cercanas a rodapiés, esquinas y bordes, que normalmente suelen quedar peor cubiertas durante una limpieza rápida.

Dreame T16 Pro Heat | Dreame

A esto se suma un sistema de detección multiespectral de suciedad, que analiza el estado del suelo y ajusta en tiempo real tanto la potencia de succión como el flujo de agua. Y qué decir de su gran autonomía, y donde la Dreame T16 Pro Heat promete hasta 70 minutos de uso gracias a su batería extraíble.

También se ha cuidado el mantenimiento posterior. Para ello, la Dreame T16 Pro Heat incorpora un sistema de autolimpieza automática y secado con aire caliente a 95 grados, pensado para dejar el cepillo limpio, seco y listo para el siguiente uso

Disponibilidad y precio

La nueva Dreame T16 Pro Heat ya está disponible en España a través de la web oficial de Dreame y distribuidores autorizados con un precio de venta recomendado de 629 euros.