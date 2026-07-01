La OMS promueve la prevención en una Europa que se calienta más que la media mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que "la prevención funciona" frente a olas de calor como la que se vive en Europa, que se calienta "a un ritmo superior al doble de la media mundial".

"Las olas de calor ya no son episodios aislados o excepcionales. Son crisis recurrentes, cada vez más frecuentes, más intensas y más duraderas. Cada verano en el que no nos preparamos para ellas es un verano que pagamos con vidas", declaró el director de la Oficina de la OMS para Europa, Hans Kluge, durante una rueda de prensa el 30 de junio.

El experto indicó cómo las estimaciones muestran que las muertes relacionadas con la ola de calor en Europa en 2023 habrían sido un 80% más elevadas sin las medidas de adaptación que se habían implantado, y concretamente en el caso de las personas de 80 años o más, el número de fallecidos podría haber sido el doble.

"Los planes de acción frente al calor, los sistemas de alerta temprana, los espacios climatizados y las iniciativas para llegar a las personas más vulnerables no son meros ejercicios burocráticos, sino que están salvando vidas en este momento", aseguró. Por ello, señaló que se necesitan más medidas de este tipo en toda Europa, ya que la mitad de los países de la región europea carecen de un plan integral de salud frente al calor.

Medidas recomendables

La OMS ha citado como ejemplos de buenas prácticas la ampliación de la red de refugios climáticos en Barcelona, la activación en París de sistemas de seguimiento de personas mayores y vulnerables, y las restricciones al trabajo al aire libre durante las horas de mayor calor adoptadas en algunas regiones italianas.

La organización también alertó de la fuerte presión que soportan los sistemas sanitarios, como el francés, donde las llamadas a los servicios de emergencias médicas han aumentado hasta un 50% en algunas ciudades.

"En Londres, el servicio de ambulancias registró la semana pasada el mayor número de avisos por emergencias potencialmente mortales en un solo día, mientras que en España, el sistema de monitorización de la mortalidad estima ya más de 300 muertes en exceso asociadas al calor en apenas unos días", recalcaron los representantes.

La prevención básica

Según la OMS, alrededor del 60% de los ingresos hospitalarios tras la atención en urgencias durante esta ola de calor corresponde a personas de 75 años o más. Considera que muchos de esos casos podrían haberse evitado con medidas preventivas básicas, como mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a las personas mayores y otros colectivos vulnerables.

La Oficina de la OMS para Europa anunció que con el objetivo de extraer lecciones de esta emergencia reunirá el próximo 6 de julio a los responsables nacionales de emergencias, medio ambiente y cambio climático. Con ellos evaluará la respuesta a la actual ola de calor y se trabajará para reforzar la preparación de cara a futuros episodios, que cree pueden ser aún más severos.