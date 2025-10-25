¿Sabías que tu ebook SPC tiene juegos integrados? Así puedes jugarlos

Para los amantes de la lectura a los que les gusta tener varias lecturas iniciadas, una de las mejores alternativas la encuentran en los libros electrónicos. Estos permiten almacenar en su memoria, varios volúmenes e incluso colecciones enteras, teniéndose a mano para poner en marcha la lectura en cualquier momento. Además de esto, algunos modelos como el Dikens de SPC nos reserva alguna que otra sorpresa.

Los e-readers de tinta electrónica destacan por la versatilidad de sus pantallas y la facilidad de uso de estos. Ideales para leer en cualquier lugar, en cualquier ambiente, incluso al aire libre, a pleno sol. Así como su capacidad de almacenamiento y gestión del contenido. Otros incluyen además conexión a internet y un navegador que, aunque funcional a través del cual incluso podemos leer las noticias de actualidad, entre otras cosas. Incluso ya encontramos algunos modelos que nos ofrecen pantalla a color, para disfrutar de sus contenidos.

Una de las cosas por la que destaca el Dikens de SPC además de su tinta electrónica y que no tenemos que disponer de conexión Wifipara cargar contenidos, es la de mantenernos entretenidos más allá de la lectura, pues, aunque muchos de los usuarios lo desconocen también incluye una sección de juegos. Además, podremos pasar horas y horas enganchadas, ya que el consumo de batería de estos dispositivos es realmente bajo, puesto que al usar tinta electrónica no tenemos píxeles que encender y apagar.

Una sección que, aunque no encontramos a primera vista, pero a la que podemos acceder de una forma sencilla, aunque para ello tenemos que bucear en las opciones.

Para encontrar los juegos, desde la pantalla principal de nuestro SPC, debemos pulsar “ otros ”

” Este se encuentra en el menú de la parte inferior de la pantalla. Reconocemos esta función con el icono del círculo con el signo de + en su interior.

en su interior. Pulsando sobre este accedemos a un menú en el que encontramos varias opciones, entre la que encontramos la sección “ juego ”

” Selecciona esta opción para acceder a su contenido.

Donde encontramos dos juegos, “sodokan” y “jigsaw”

Para probar cualquier de ellos, pulsa sobre el icono.

Si elegimos el Sodokan , lo primero es elegir nivel, si jugamos por primera vez el juego comenzará por defecto en el nivel 1.

, lo primero es elegir nivel, si jugamos por primera vez el juego comenzará por defecto en el nivel 1. Usando la cruceta movemos el personaje por los pasillos, la misión es colocar las cajas en los lugares indicados dentro de un almacén.

El nivel se completa cuando todos los bloques se sitúan correctamente en su lugar. Siguiendo el ejemplo que nos indica en la parte inferior. A medida que vamos avanzando, el almacén se complica con trazados más complejos.

En el jigsaw, un puzle de juegos deslizantes, en el que el juego consiste en mover y colocar en orden la fichas, dentro de un espacio limitado, en el menor número de movimientos y en el menor tiempo