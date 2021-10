La Samsung Galaxy Tab S8 desvela sus armas para luchar frente al iPad Pro

Como venimos contando en los últimos meses, las tabletas están de moda, y su mercado no deja de crecer. De hecho, hemos podido comprobar en los últimos meses cómo algunas marcas como Xiaomi, Nokia o Motorola han regresado, mientras que otras se han estrenado, como es el caso de Realme. Ahora hemos conocido prácticamente todo de la tableta de alta gama de Samsung, la que normalmente es la tableta Android más potente del mercado. De esta ahora conocemos su diseño, sus características e incluso sus precios, por lo que es de esperar que esta tableta no tarde mucho en presentarse.

Imágenes de alta resolución

Esta tableta de Samsung estaría cerca de llegar al mercado, prueba de ello son todos los detalles que se han filtrado sobre ella en la cuenta de Onleaks. Y la verdad que a nivel de diseño no parece que Samsung haya trabajado demasiado, al menos es la sensación que nos da al ver su aspecto. Con una cámara doble en forma de pastilla, como los móviles de hace varias generaciones, por lo que en este aspecto desde luego los renders no son muy elocuentes y no invitan a verse atraídos por la tableta al menos visualmente. Junto a estas imágenes hemos conocido la ficha técnica completa de esta tableta, que nos ofrece lo más potente que podemos encontrar hoy en día en una tableta Android.

Empezando por su procesador Snapdragon 888, el más potente del momento, con permiso del 888+, por lo que será una tableta al nivel de los móviles de alta gama más potentes de este 2021. Contaría con una pantalla de 11 pulgadas, entendemos que con resolución QHD+ o 2K, y una tasa de refresco de 120Hz. Vendría con memoria RAM de 8GB, mientas el almacenamiento interno es de 128GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta 1TB. La batería sería de 8000mAh, por lo que tendrá una gran capacidad para aguantar todo el día encendido con una sola carga. Algo curioso es que su carga rápida sería más veloz que la de los actuales móviles topes de gama de Samsung, con una potencia de 45W.

El conector con el que cuenta es un USB tipo C, y respecto de la cámara de fotos hay dos sensores de 13 y 5 megapíxeles, mientras que delante es de 8 megapíxeles. También tiene enfoque automático y detección de rostros, nada en especial. Las dimensiones serían de 253,75 x 165,30 y contaría con un grosor de solo 6.24mm, por lo que será bastante delgada comparada con otras. Contaría con Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0 y conectividad GPS.

Sobre el precio se espera que sea más cara que su predecesora, por lo que podría acercarse perfectamente a los 800 euros. Una tableta que desde luego nos ofrece la mejor ficha técnica posible en la actualidad para competir con el iPad Pro, aunque desde luego si las imágenes son reales, su diseño es un tanto decepcionante. La Galaxy Tab S7 se ha presentado en otoño del pasado año, por lo que podemos esperar lo mismo de este nuevo modelo.