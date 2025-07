Los Samsung Galaxy Z Flip 7 y Z Flip 7 FE confirman sus baterías, colores y posible precio

Será este miércoles cuando Samsung presente sus nuevos plegables en Nueva York, y este año podrían llegar con sorpresa adicional. Y es que desde hace meses se rumorea que Samsung podría lanzar una versión más asequible de su plegable tipo concha, vamos, un modelo FE, que contaría con un aspecto similar, pero con unas prestaciones algo más recortadas, y, por tanto, propicias para un recorte de precio también. Ahora se han filtrado algunas de sus características principales.

La batería de los nuevos plegables

Estos datos se han desvelado en la etiqueta de eficiencia energética de estos nuevos plegables. Y es que contarán con una certificación B dentro de esta escala de eficiencia, con el segundo color verde. El Z Flip 7 llegará con una certificación de IP48, que lo hace resistente al agua y al polvo en un grado un tanto limitado. La batería de este teléfono tendría una capacidad de 4174 mAh, pero que serían publicitados como de 4300 mAh.

En cuanto al modelo FE, como ya hemos hablado, más limitado en todo, contaría con una batería aún más pequeña, con una capacidad de 3887 mAh, que en este caso se publicitaría como de 4000 mAh. Por tanto, una vez más este no será el punto fuerte de estos plegables, ya que estamos viendo cómo la competencia, sobre todo china, está llevando baterías mucho más grandes en sus plegables tipo concha, que ya superan con holgura los 5000 mAh de capacidad.

También se ha filtrado en esta certificación la batería del modelo Z Fold 7, que en este caso ascenderá a 4272 mAh, publicitado como 4400 mAh. Volviendo al Z Flip 7, se ha dejado ver también en una tienda rumana, donde ha mostrado algunos aspectos interesantes, como por ejemplo su gama de colores. Estos serán Jet Black, Blue Shadow y Coral Red.

Otros detalles confirmados del Samsung Galaxy Z Flip 7, antes de su presentación, son por ejemplo una pantalla principal de 6,9 pulgadas, así como una exterior de 4,1 pulgadas. El procesador de este nuevo plegable tipo concha será el Exynos 2500, 2400 en el caso del FE, y por tanto, no podemos esperar un Snapdragon, como es habitual. Sobre el precio, mejor no hacerle caso alguno, ya que esta tienda lo muestra a unos 605 euros al cambio, lo que obviamente no tiene sentido alguno.

Porque se pondrá a la venta por más o menos unos 1100 o 1200 euros. Ahí estará el nuevo modelo FE para ofrecernos una alternativa de concha por menos de 1000 euros. Saldremos de dudas el próximo miércoles, en el nuevo Unpacked que se celebrará en Nueva York. Donde, además de ellos Fold y Flip, podríamos conocer los primeros detalles oficiales del primer teléfono plegable Tri Fold de Samsung, que también se ha venido filtrando en las últimas semanas, gracias al propio One UI 8, que actualmente se encuentra en fase beta. Os mantendremos puntualmente informaros para no perderos nada de la presentación de Samsung, que parece será tumultuosa, sobre todo cuando hablamos del número de nuevos productos que serán presentados en este nuevo Unpacked.